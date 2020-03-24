家中自測項目正式上線，現階段每天開放300個新冠檢測申請名額

華盛頓州於1月21日報告了第一例COVID-19。從那時起，政府官員和公共衛生專家一直在問：還有多少病例？病毒接下來會出現在哪裡？

這些都是重要的問題。了解COVID-19的普遍性及其傳播方式對於我們至關重要。這些數據可以幫助政府官員更全面地了解疫情，並與其他來源一起，為公共衛生決策（例如何時重新開學）提供信息。

我們迅速了解到，COVID-19是一種棘手的疾病。有些人表現出明顯的症狀，也有人幾乎沒有。這為估計確診案例總數、追踪病毒在社區中的傳播方式增添了很大南都。

但我們同時是非常幸運的：大西雅圖地區有一些非常優秀的研究人員，他們已經在努力尋求更好的方法來追踪呼吸系統疾病的傳播。

Seattle Flu Study起源於2018年的一個小規模試點計劃，雖然原先並未預計有必要追踪COVID-19——這種疾病直到去年十二月之前是完全未知的。但是，當今年一月Snohomish縣確認了美國的第一例病例，研究人員就意識到他們可以調整現有研究以幫助了解這種新病毒。

在過去的幾周中，Seattle Flu Study小組一直在努力使該項目從轉型為一個公共衛生應對措施。他們一直與西雅圖和金縣衛生部，華盛頓州衛生部以及疾病控制與預防中心等公共衛生部門合作，現已準備好正式過渡。

本週，西雅圖流感研究與西雅圖-金縣公共衛生局正式合作，啟動了更大的西雅圖冠狀病毒評估網絡，簡稱SCAN。

SCAN是一個創新的疾病監測平台，它將使公共衛生部門更清楚地了解COVID-19病毒如何在我們的社區中傳播。通過對大西雅圖和金縣的人群進行有針對性的測試，以確保成年人和兒童在內的各個社區的參與，無論是否表現出症狀——這將幫助我們獲得重要信息，以能夠更好地應對這一流行病。

需要測試的人可訪問scanpublichealth.org並進行註冊。和Seattle Flu Study的流程類似，申請人需要從居住地的郵政編碼開始，在線回答一些問題。不過目前可以確定的是SCAN比SFS所涵蓋的地區更廣，比如也可以送達Sammamish地區。但是今天（3月23日）的測試名額已滿，Twitter上已經有人在三小時內收到測試套件，由Fedex Same Day Delivery服務送達。

需要注意，參與此檢測項目，並不能代替對COVID-19有症狀或疑似症狀的人進行醫療護理或由醫療保健提供者進行評估。那些感覺不適或可能疑似患有COVID-19的人應留在家中，聯繫其醫療保健提供者，並遵守公共衛生指南。

SCAN不能測試每個人。但是，通過使用創新的研究方法和數據建模，SCAN可以幫助我們更好地預測可能被感染但未被識別的人數。了解COVID-19的傳播方式，即使是在尚未尋求醫療服務且未經其他測試的人中，也將幫助我們確定社區隔離之類的措施是否有效，以及是否需要調整指導。 SCAN將幫助我們回答諸如病毒如何影響我們的孩子、金縣的哪些人群最容易感染等問題，因此我們可以更好地保護他們。

收到套件後，只需按照隨附的說明進行操作，然後將棉籤寄回SCAN。如果您對COVID-19測試呈陽性，則與公共衛生部門合作的SCAN團隊成員將與您聯繫。

西雅圖和金縣公共衛生衛生官傑夫·杜欽（Jeff Duchin）醫師表示：“儘管爆發的迅速發生和蔓延，但仍難以理解或預測其真正程度和影響。” “通過測試不同社區中廣泛的人群樣本，我們將對病毒存在的位置以及受到感染的人有更詳細的了解。這是重要的信息，可以幫助我們了解感染的真正嚴重程度，為減少傳播而採取的社區措施是否有效或是否需要進行調整，以及最終何時使COVID-19病例的數量下降。”

有關SCAN的問題和答案

SCAN項目的目的是什麼什麼？

為了追踪COVID-19的傳播，SCAN將從西雅圖和金縣的人群中收集鼻拭子，以盡可能地反映該地區的人口。我們將從健康的人和感到不適的人那裡收集拭子，還將測試部分其他臨床殘留的樣本（這些是臨床實驗室出於其他原因而進行的測試中剩下的樣本）。這些測試的結果將幫助我們更全面地了解疫情，並與其他數據源一起，有助於為公共衛生決策提供依據。有興趣可以訪問scanpublichealth.org進行註冊。

社區成員是否可以通過SCAN來確定他們是否患有COVID-19？

SCAN是檢測程序，而不是臨床服務。目的是從社區中抽取樣本，並為COVID-19在整個地區的傳播建立模型。我們的首要目標是首先了解該地區的病毒及其傳播方式。 SCAN將為測試陽性的人提供結果和建議，以減少傳播感染的風險。

但是，SCAN的測試能力有限，不能替代與您的醫療保健提供者簽到的內容。如果您感覺不適或懷疑自己可能患有COVID-19，請留在家裡，與您的醫療保健提供者聯繫並遵循公共衛生指南。

為什麼要測試沒有病的人？

COVID-19是一種新病毒，有證據表明它甚至可以在沒有症狀的人中傳播。對未感到不適的人進行測試可以幫助我們更多地了解誰可以被感染以及減慢病毒傳播的方式。

重要的是，SCAN會從感到病重到可以尋求護理（但不懷疑患有COVID-19）的人以及那些病情輕或根本沒有病的未尋求護理的人那裡收集數據。成人和兒童都是如此。在美國和其他國家/地區，為了公共衛生利益和研究目的，對臨床殘留物進行測試是常見的做法。只要樣本不被識別，就可以在未經患者同意的情況下進行。

但是，根據華盛頓州的法律，這些臨床殘留物的檢測結果無法回饋給相關人員，因為他們在收集樣本時未同意後續檢測的意願，也未經當時要求測試的醫師同意。

每天可以做多少個測試，將如何決定對誰進行測試？

最初，SCAN除每天約有100個臨床殘留樣本外，還將每天測試多達300個拭子和送藥盒的能力。可能會要求特定社區或職業中的某些人誌願服務，以確保公共衛生官員對該地區正在發生的事情有最全面的了解。

這是對有限測試資源的最佳利用嗎？是否會減少最需要的測試能力？

SCAN是我們努力更好地了解和預測病毒在我們社區中的位置以及其傳播方式以及接下來可能發生的事情的重要工具。通過啟動SCAN，我們將能夠做出更好的決策，以解決諸如社會隔離和學校關閉等社區措施如何應對疫情。在無法測試每個人的情況下，這種監管尤為重要。

SCAN所使用的自拭子收集方法剛剛通過了華盛頓州緊急COVID-19測試的驗證並獲得批准。

SCAN讓人們家裡使用自行收集測試樣本，也就是說這樣不會降低醫院和診所的測試能力。

除了SCAN之外，我們還可以做什麼？

我們社區中每個人現在可以做的最重要的事情是增加我們之間的身體距離，以減慢COVID-19的傳播。您應盡可能避免與他人緊密接觸，經常洗手且不要觸摸臉部。這些簡單的措施是避免和減少疾病傳播的最有效方法。

儘管您患重病的個人風險可能相對較低，但如果您不與他人隔離，那麼我們社區中將會有更多人受到感染。這可能會導致醫療保健系統過載，使患嚴重疾病的脆弱的朋友，家人和其他人在需要時難以獲得所需的護理。

誰是SCAN的合作夥伴？

SCAN是西雅圖-金縣公共衛生與西雅圖流感研究背後的團隊之間的合作夥伴關係。它是與Brotman Baty Institute，UW Medicine，Fred Hutchinson癌症研究中心和Seattle Children’s之間的合作運營的。 SCAN依靠疾病建模研究所（IDM，Institute for Disease Modeling (IDM). ）的數據建模支持。 Amazon Care與其他快遞合作夥伴一起，在大西雅圖地區為這項工作提供基礎設施和物流功能。 SCAN由Gates Ventures資助，並從Melinda Gates Foundation比爾和梅琳達·蓋茨基金會及其他公共衛生當局獲得技術指導。美國疾控中心總部正在提供現場技術援助，以幫助啟動SCAN。

為了減緩冠狀病毒（COVID-19）的傳播，我們需要更多地了解它。那就是您要進入的地方。 SCAN正在測試健康和患病的人，以了解該病毒如何在金縣傳播。調查結果將幫助我們的合作夥伴，包括西雅圖和金縣公共衛生部門，使人們了解最新情況，並製定以數據為依據的最佳決策，以保護我們的社區。

無論您是健康還是生病，您或家人都可以通過在家中收集自己的鼻拭子並將其寄還給我們來支持公共衛生。



參與步驟

從填寫郵政編碼開始，回答一些問題。

如果可能的話，我們會將藥簽盒發送到您的家中。

請遵循套件中的指示，包括如何將其退還給我們。

如果拭子結果表明您可能患有冠狀病毒，醫護人員將與您聯繫。如果我們在您的拭子中沒有發現冠狀病毒，則會將一封包含您結果的信將會郵寄到您的地址。

注意事項

為了研究的準確性，請務必如實填寫年齡、症狀等信息。

根據官方常見問題集錦，健康者（無症狀者）也可以申請參與測試——所以請不要為了想要收到kit強行給自己添加症狀。

如果收到Kit，請仔細閱讀說明，如果是小朋友參與測試，請父母在旁指導。

編輯部建議，由於很多疑似輕症患者還是沒有辦法測試，所以如果沒有非常緊迫進行測試的必要，請將目前每天的300名額盡量留給有疑似症狀的人。

請注意，加入SCAN並不能代替醫療服務。如果您病重，例如呼吸困難，請立即聯繫醫生或其他醫療保健提供者。

