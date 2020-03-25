療養院疫情爆發 暴露了行業的問題

Photographer: Charles Pertwee/Bloomberg

（JY譯）在華盛頓州、伊利諾伊州、新澤西州和其他地方的多間療養院，都迅速爆發了令人震驚的新冠病。揭露該行業長期存在的問題，包括長期依靠低薪醫護助理人員而他們又負擔不起病假（他們很多都是時薪兼職沒健保）。



這明顯從美國新冠病毒爆發中最致命的一個點，位於西雅圖郊區柯克蘭（Kirkland）的生命護理中心（Life Care Center）正在面對的問題。聯邦調查人員於24日發表報告，到目前為止，從疫情爆發以來近百人感染及已造成35人死亡的三個嚴重不合規領域：該護理中心未能快速識別和管理患病院友；沒有通知華盛頓州衛生部有關院友對呼吸道感染的速度增長；因主診醫生生病缺席的情況下沒有後備方案。完整的調查結果尚未公佈。但這些不合規領域都圍繞著︰人手不足和工作人員不夠專業。



除了柯克蘭的生命護理中心外，全國各地的長期護理機構至少還有幾十人死亡，數百人感染。其中芝加哥郊區威洛布魯克（Willowbrook）的Chateau護理和康復中心爆發了46例碓診；新澤西州至少兩個護老機構中有5例死亡，其中包括一名Montclair養老院的管理員；阿肯色州小石城（Little Rock）的Briarwood療養院已有41例確診；俄亥俄州特洛伊（Troy）的Koester Pavilion療養院有17人確診，1死亡個案，還有二十多人出現症狀。



哈佛醫學院教授戴維·格拉博夫斯基（David Grabowski）曾研究過療養院的人手編制問題，他說：「療養院本來總是原爆點（Ground Zero），但鑑於我們已經存在巨大的醫護人員短缺，這一情況將被放大。對於如今的療養院來說，這可能比以往任何時候都要糟糕。」他說，最令人不安的是，美國75％的療養院沒有達到聯邦建議的最低人員配置數量標準，而且許多都沒有從事該行業的經驗。五分之四的療養院僱用時薪員工，而且大多數只付最低工資。很多員工被訓練至熟悉正確的護理程序後，鑑於考慮到低工資問題，往往會轉換至零售或餐飲行業。



專家們說，冠狀病毒危機只會加劇該國15,000個長期護理機構的人員配備問題，因為「封城」和學校停課使許多這樣的員工別無選擇，只能留在家裡照顧孩子。芝加哥律師史蒂文·萊文（Steven Levin）曾就療養院的做法提起訴訟。他說︰「我們有最弱勢的人群（只的是需要照顧的老人）在處於這種情況︰療養院人手不足，沒有得到足夠的培訓且離職率高，因此無法做他們必須做的事情（照顧院友）。這讓我感到非常可怕。」



來自田納西州萊巴嫩（ Lebanon）的註冊護士助理雪莉·佩里（Sherry Perry）一直在面對新冠病毒危機，並認為她的雇主已採取額外的預防措施來防止感染，例如每天多次清潔扶手。並認為她的僱主已採取額外的預防措施來防止感染，例如每天多次清潔扶手。但是她知道人員短缺對她的生活造成的影響，如她通常要負責13名院友的護理、協助院友身體清潔、翻身、協助進食等。佩里說︰「這具有挑戰性。我們在病人身上花的時間不多於我們應該需要的時間。」在工作34年後，佩里每小時只獲得17美元。剛她指開始入職的人每小時只有10或11美元。「他們工作很辛苦但工資不足，而他們不被重視。」



除了人手不足﹐同時，療養院一直與控制感染工作「搏鬥」中。根據Kaiser Health News對檢查報告的分析，在過去的四年中，美國有近10,000家療養院，幾乎佔總數的三分之二，至少一項感染控制措施上不達標。某些控制措施「瑕疵」（deficiencies）似乎相對較小，例如記錄保存不完整。其他較為嚴重，例如工作人員在幫助院友戴上尿布之前不洗手、在腳上留下瘡口及暴露在骯髒的地板上。



甚至在政府對整體質量評價很高的療養院中，失誤也很普遍。十個排名最高的療養院中有四個因感染問題而被獲傳票。在評分最低的療養院中（只有一顆星），十個有八個被獲傳票。芝加哥的Chateau護理和康復中心，在本週爆發時獲得了兩星級的聯邦總體評價，在2018年的檢查中發現它在基本護理方面存在很大差距。在幾個小時的時間內，三名工作人員清理院友的臀部，不僅事後沒有洗手，他們甚至在走進大廳、更換床單或幫助院友穿上尿布和衣服之前都沒有摘下骯髒的手套。兩名親屬告訴調查人員，附近有一位院友躺在床單上，床單上沾滿了直腸管漏出的污漬，這是一個經常出現的問題，因為工作人員的檢查不足。



醫療保險倡導中心（the Center for Medicare Advocacy）高級政策律師托比·愛德曼（Toby Edelman）認為，這所有草率行為的原因之一：絕大多數護理不足之處都沒有被罰款。她說：「這場疫情顯示出的一件事是，執法系統對不能滿足護理標準的機構過於寬容。」



疫情爆發前幾個月，特朗普政府提議在關鍵領域進一步放寬政策：阻止感染。政府表示計劃改變規則，要求療養院擁有一名「至少兼職」（at least part-time）感染控制專家，讓其有「足夠」（sufficient）的工作時間，引起行業評論家和監管機構的抗議，認為這種變化留下了太多的迴旋餘地。負責監督長期護理機構的醫療保險和醫療補助服務中心（The Center for Medicare and Medicaid Services）表示，進行更改是為了表明感染控制專家不必局限於兼職，但這是在審查公眾反饋，以決定下一步行動。



儘管獲得了五星級的評價，但去年四月柯克蘭生命護理中心被華州檢查員發現，在兩次流感爆發後，感染控制方面存在不足，影響了17名居民和工作人員。後續檢查發現它已糾正了問題。疫情爆發前幾天，幾位親屬和朋友去探望了生命護理中心的院友，他們告訴美聯社，告訴美聯社，他們沒有發現任何特殊預防措施，也沒有人被問到自己的健康狀況、或者是否曾訪問過中國或其他受該疫情影響的國家。他們說訪客像往常一樣進來，有時沒有登記。該中心員工最近才開始戴上口罩。此外有活動按計劃進行，包括2月26日舉行的狂歡節聚會，數十名院友、訪客和工作人員參加了聚會。



儘管聯邦和州衛生當局尚未將柯克蘭疫情和其他23個療養院的感染與任何一名員工聯繫在一起，他們發現該地區的療養院很脆弱，因為有工作人員在有症狀下工作、有些在多個機構工作、有時員工甚至不了解或不遵循有關保護眼睛的建議或在與病人密切接觸時要加倍小心的建議。



「他們需要錢。 他們沒有有薪病假。他們不意識他們的症狀。他們否認他們的症狀。」西雅圖和金縣公共衛生官員傑夫·杜欽（Jeff Duchin）博士對記者說。該行業組織美國衛生保健協會首席醫學官大衛·吉福德（David Gifford）博士說，這些問題不能突然得到解決，而且療養院的疫情反映出該病毒的性質，可以由無症狀患者傳播，而不是潛在的人手不足問題。他說︰「任何危機都掩蓋了已經存在一段時間的系統性問題。」

