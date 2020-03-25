醫療用品進口大幅下降 美國需求飆升

（JY譯）美聯社發現，美國醫療用品嚴重短缺，包括測試拭子、防護口罩、手術袍和洗手液等，可能主要是從中國進口量突然下降有關。貿易數據顯示，由於新冠狀病毒在中國一月分已開始暴發，導致該國關閉工廠併中斷了港口，因此從2月中旬開始出貨量下降。美國的一些急診室，醫院和診所現在已經用盡了關鍵的醫療用品，而民眾則在為個人準備防護設備，例如手套和口罩。



美國指望從中國獲得絕大部分的醫療用品，但在中國，新冠狀病毒確診病例已破8萬人，死亡人數超過3千人。當中國的醫療用品工廠上個月開始恢復生產時，他們的首要任務是為當地的醫院補缺。中國政府要求N95口罩的製造商在內部出售其全部或部分產品，而不是將口罩運到美國。大約一個月前，即2月19日，從中國進口了最新一批醫用級別N95口罩。另有13批非醫用N95口罩運抵，是去年同月的一半進口量。N95口罩用於工業環境以及醫院，可過濾掉95％的空氣傳播顆粒，包括太小而無法被常規口罩阻擋的顆粒。



隨著各州快將用盡醫療物資，全國各地的州長都感到恐慌。總統特朗普敦促他們在公開市場上購買口罩，但幾乎沒有找到。美國醫院協會（American Hospital Association’s ）質量和患者安全政策副主席南希·福斯特（Nancy Foster）說：「如果沒有足夠的保護，我們更多的醫護人員可能受感染，這意味著將沒有足夠人手照顧病人。」她說，一些醫院的個人防護設備不足數天。



美聯社發現，在過去的一個月中，洗手液和拭子的進口量均下降了40％，N95口罩的進口量則下降了55％。而通常從中國採購的手術袍的價格接近正常水平，因為採購轉移到了洪都拉斯。,



通常，醫療用品是沿著兩個海岸運送的。但是，在過去一個月中，幾乎所有的物資都進入美國新澤西州的紐瓦克（ Newark），是美國其中一個比較早爆發疫情且比較嚴重的地方之一。美聯社通過查看ImportGenius和Panjiva Inc.提供的貨運數據來確定進口量下降，這兩家公司是獨立跟踪全球貿易。



2月中旬，世界衛生組織警告說，全球醫療人員對防護裝備的需求比正常情況高100倍。當時物資價格上漲了20倍，很多地方已把庫存積壓了4至6個月的物資耗盡。儘管如此，聯邦合同數據顯示當時還沒有做出很大的功夫來提交訂單。貿易政策沒有幫助。 醫療用品的關稅使它們更加昂貴，並且直到3月5日才取消，儘管醫療保健協會去年已要求政府免除口罩、手套和手術袍等物品的關稅。



現在，包括韓國、印度和台灣在內的國家正在阻止出口醫療用品，以將其留給他們自己的公民，從而使美國的選擇較少不少。「滯後時間可能是幾週，也可能需要幾個月。」醫療保健供應鏈協會（ Healthcare Supply Chain Association）首席執行官卡拉耶（Khatereh Calleja）說。



根據美國急診醫師協會（American College of Emergency Physicians）的說法，美國的一些醫生、護士和急救人員，在每天下班後都用漂白劑噴灑口罩，然後將其掛在家裡晾乾第二天再使用。「你可以想像，上班而不知道自己是否有足夠的個人防護設備，會有一點焦慮。」全國EMS醫師協會主席大衛·譚（David Tan）博士說。



拭子的減少包括多種類型，而不僅僅是測試COVID-19所需的型號。疾病控制與預防中心（CDC）已在數週前開始警告各州和地方衛生部門有關拭子短缺的問題，這對於遏制這種流行病的檢測至關重要。



甚至非處方藥的出貨量也在下降。去年的3月，有十個裝滿醫用溫度計的船運集裝箱抵達美國港口。但是在過去的30天中，只有五個。同樣來自中國的洗手液已經從美國商店中消失了，並且可能仍然很稀缺。去年這個時候，有223批貨物到達。今年自1月以來，僅157批到達。

短缺會影響患者，因為他們無法接受測試，在未得到結果前，他們不會被隔離，因此而且可能會將病毒傳染到他人。但是，更大的風險是醫務人員：已經有數十名醫生，護士和醫務人員感染了該病毒。



據全美最大的註冊護士工會National Nurses United指，收到全國各地的護士稱，他們沒有得到適當的個人防護設備，更有一些醫院沒有隔離室，使他們無法安全地護理COVID-19患者。「這根本不安全。 沒有人是安全的。」芝加哥庫克縣醫院（Cook County Hospital）急診室護士巴爾加斯（Consuelo Vargas）說。在星期五早上，在可能接觸到病毒的工作後，她去了當地的一家五金店，買了油漆靴和連身褲，用作照顧人時所穿。「這令人沮喪，我們（醫護人員）正在處於作戰狀態，這沒關係，我們可以勝任。但我們只是要求最基本的，我們需要的設備。」她說。



短缺不僅影響醫療保健。人道主義醫療公司直接救濟（Direct Relief）本以為，到2020年庫存會充足，將有數百萬個N95口罩。該組織在2019年增加了訂單，因為去年西岸多個地區的野火燒毀多個城市後的煙霧，把近年來壓著的口罩都幾乎賣斷。該公司副主席莫蘭（Tony Morain）表示，但隨後，叢林大火濃煙瀰漫著澳大利亞，因此Direct Relief開始在把口罩運往該地。當新冠狀病毒在中國爆發後，該組織開始將口罩運到病毒最嚴重之地武漢，為了控制這場疫情。莫蘭說，他們已經訂購了200萬個口罩，正在等待發貨。這些通常至少需要五個星期才能到達：製造口罩需要兩個星期、另兩個星期的運輸時間，再加上需要一個星期才能通過港口。同時，他說，Direct Relief已經收到了來自醫院和醫療中心的100多個請求，因為他們已剩下最後一箱。



為了填補這一空白，總部位於明尼蘇達州的3M全天候運營其位於南達科他州阿伯丁（Aberdeen）的工廠，每月生產數百萬個N95口罩。該公司首席執行官邁克·羅曼（Mike Roman）表示，該公司還將提高外拜級別的手術口罩和商業清潔用品的產量。儘管如此，根據公開合同數據，於12日與3M簽訂的一份價值480萬美元的N95口罩的聯邦合同稱，這些口罩需7週後，即於4月30日才能交貨。許多中國生產商告訴美聯社，它們將恢復出口，由於成本增更使口罩價格也上升，但依然不堪重負，無法滿足現時需求。「中國的口罩製造商收到了太多來自國外的訂單，但沒有時間生產所有訂單並交付。」寧波百思特國際貿易有限公司（ Ningbo Buy Best International Trading Co. Ltd.）經理彭大衛（David Peng）說。



貿易數據顯示，進口商通過轉移到中國境外的工廠設法維持了部分供應。例如，手術袍的出貨量自12月以來下降了不到5％，因為它們現在來自洪都拉斯。現在主要來自韓國的醫用手套也是如此。



聯邦政府說，國家的大部分庫存已經到了各州，但州長們說他們沒有得到他們需要的東西。「我認為美國每位州長都在猛烈抨擊聯邦政府關於庫存的問題。」馬薩諸塞州州長查理·貝克（Charlie Baker）在上週的一個新聞發布會上說。加州大學舊金山分校的傳染病專家Peter Chin-Hong博士說，對於CDC對快將用完口罩的醫院給的新建議感到震驚。他說：「CDC居然說，醫護人員可以使用戴頭巾（當作口碑使用）實際上是非常令人恐懼的。我從沒想到CDC會這麼說。 這是2020的美國，並且建議使用頭巾當作防護用途?」

