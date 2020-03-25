$1200 現金補助：2萬億救援法案達成協議

(AP Photo/Alex Brandon)

（JY編譯 ）白宮與參議院領袖25日凌晨就一項史無前例的2萬億美元緊急法案達成協議，以緊急援助企業、勞動人口和被新冠狀病毒（COVID-19）大流行所打擊的醫療系統。迫切需要的大流行應對措施是歷史上最大的經濟救助措施，旨在作為一個長達數週或數月的援助，免經濟陷入衰退和使國家面臨的一個潛在的可怕代價。這2萬億美元的計劃將資助失業保險計劃、幫助各州和地方政府，加強醫院和醫療設施、向企業貸款，並向合資格的美國人寄出1200美元的支票。

參議院少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer），週三上午在美國有線電視新聞網（CNN）上說：「對美國人民來說，我們正在尋求最大最快的援助正在路上。但這不是一個值得慶祝的時刻，而是一個必要的時刻。我們努力提供急需的資源來對新抗冠狀病毒，並把人民和勞動者放在第一位，該協定現在反映了這些優先事項。」參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）凌晨也在Twitter上宣布：「終於，我們達成了協議。經過幾天的激烈討論，參議院兩黨就一項歷史級的救助計劃達成了一致。我們將在今天晚些時候通過這項法案。」

儘管法案尚未完成，但據信該法案將包括：

1200美元補助︰根據2018年或2019年報稅報告，向個人年收入不超過75000美元、單身家庭不超過112,500美元，或夫妻共同提交的年收入不超過150,000美元的美國人，每人發放1200美元的一次性現金補助。每個孩子獲取500補助。

個人年收入9.9萬美金是政府援助上限，收入每增加100美金，補貼減少5美金。2018年期間，沒有任何報稅記錄的人，只要保證報稅年度收入至少2500美金，仍可以獲得600美金的資金援助，夫妻將可獲得1200美金。如果你在報稅表中包含直接存款信息，支票則將直接存入銀行帳戶。如果沒有，你的支票將被郵寄給你。日期已經定在4月6日寄出，最快4月中旬能收到。

失業救濟金補助︰現時華州的失業救濟金為6個月期限，補助是通過每週附加額外600美元的失業救濟金，額外的失業救濟金將為期4個月。失業救濟也將擴大至通常不符合資格的人群，如零工、自由職業人士和無薪休假的僱員等。即將達到領取失業救濟金限期人士，可延長13週。確保失業人士平均獲得四個月的全薪。

醫院、醫療設備經費︰將為治療新冠狀病毒患者的醫療機構提供1500億美元援助。1000億美元將用於醫療機構，10億美元將支援印第安人（美国原住民）衛生服務局。其餘的490億美元將用於採購醫療設備。

大型企業5000億美元貸款：將向美聯儲提供4,250億美元用於貸款，陷入財務困境大型企業，而其他750億美元則用於特定行業的貸款。接受貸款的公司還必須同意在政府援助期限內停止任何股票回購，

額外加上一年。這些貸款還將受到更嚴格的監督，形式是監察長和國會任命的五人小組進行監督。

包括特朗普總統在內的任何政府高級官員擔任管理局成員式控制的企業都沒有資格獲得貸款。

小型企業貸款：約有3,670億美元用於由小型企業貸款。員工人數少於500人的公司，最高可獲1000萬美元的低息或免息貸款。貸款必須用於支付員工薪水、租金、水電費等。

對州和地方政府的援助：州和地方政府將獲得大約1500億美元的撥款，用於支付與COVID-19有關的研究和向感染者提供服務的費用。

