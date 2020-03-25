Eddie Bauer為華州醫院轉移生產口罩

埃迪·鮑爾 在3月17日發表聲明指旗下店舖將停止營業。

（JY譯）總部位於貝爾維尤的埃迪·鮑爾（Eddie Bauer）在新冠狀病毒大流行期間暫時關閉門店，但這並未阻止該公司將生產轉移到製造數千個急需的口罩，並將其捐贈給當地醫院。



埃迪·鮑爾總裁達米恩·黃（Damien Huang）表示，將發送2萬個口罩，其中包括5,000個N95，到華盛頓州企業服務部（Washington State Department of Enterprise Services），以分發給醫院。黃說，這對服裝公司是意想不到的部分生產轉移，是一個時代的標誌。他在KIRO 7採訪中說：「像其他人一樣，我的世界觀在21天之內發生了巨大變化。」



黃說，在看到有關口罩等個人防護設備短缺的報導後，該公司受到啟發，開始接觸工廠基地，這迫使一些醫院限制發放物資。「我們的一些技術供應商，通常是製造高端外套或功能性服裝的供應商，他們能夠遷就改為創造和製造一些防護醫療設備。他們適應了中國所面臨的情況。」他表示，一些供應商也捐贈了口罩，第一批5,000個N95口罩有望在下週到達華盛頓州進行捐贈。另一批15,000個口罩預計將在下個月到達。



華盛頓州醫院協會（Washington State Hospital Association）表示，該地區的市區醫院與上週相比，本週的供應情況略有改善。該協會的貝絲·茲博羅夫斯基（Beth Zborowski）說：「仍然非常需要N95口罩，特別是在華州一些鄉村地區。隨著我們看到鄉村地區新確診數量繼續增加，但人手和醫療設備不足，這令人擔憂。」



包括Harbourview Medical Center在內的UW Medicine表示，目前其個人防護設備「僧多粥少」。醫院歡迎捐贈，但表示將不接受自製口罩。茲博羅夫斯基說：「我們要確保進入醫院的設備符合安全標準，以確保能保護前線醫護人員。」如想捐贈物資或捐款，可到網址：https://online.gifts.washington.edu/peer2peer/Campaign/heroes



瑞典醫院也接受捐贈物資可郵電CovidDonations@Swedish.org 了解詳情。捐款網址：https://give.swedishfoundation.org/covid-19

