中國貨幣政策更應具備定力

繼實行「零利率」後，美聯儲打開了流動性「水龍頭」。3月23日，美聯儲宣佈將實施不限量、開放式量化寬鬆。這已是美聯儲在1個月之內第三次推出超常規貨幣政策。

「從美聯儲推出的一系列政策措施看，核心在於提供信貸可用性，防止短期衝擊演變為長期衰退。」上海市人民政府參事、中歐國際工商學院教授盛松成說。

盛松成認為，儘管美聯儲前期貨幣寬鬆行動在預期管理上存在失誤，但行動本身有其自身邏輯。疫情衝擊愈演愈烈，對經濟的影響很大，美股估值原本也已處於高位，最近資產價格暴跌根本上還是由經濟和金融形勢決定的，呈現典型的流動性踩踏，因而美聯儲的行動宜早不宜遲。美聯儲為維持充分就業和經濟穩定，為企業和金融市場提供流動性支援，從而防範疫情對經濟從短期衝擊演變為長期衰退。

「美國金融市場和實體經濟關聯度非常高，金融衝擊會反向再衝擊居民和企業，形成『螺旋反應』。因此，美聯儲擴張行動可以適度減輕經濟與金融相互衝擊的負反饋迴圈。」盛松成表示，降息和量化寬鬆未必能阻止經濟衰退，但可以避免流動性恐慌。

「雖然3月23日美聯儲推出開放式量化寬鬆政策，但本質上仍是央行貨幣政策的『單兵突進』，如果未能得到其他政策的積極配合，其作用仍將有限。」工銀國際首席經濟學家程實說。

程實認為，市場顯然受到政策的「驚嚇」而非「驚喜」。基於2008年國際金融危機治理經驗，美聯儲首先應當通過坦誠清晰的前瞻指引預警風險，在缺少政策溝通的情況下，意外地超常規行動加劇了金融市場的恐慌和波動。從政策接力來看，提前打完政策「彈藥」之後，卻未能平息市場波動，這使得美聯儲自身陷入困境。展望未來，無論是實行負利率，還是入市購買股票等，短期內都難以為市場提供可信的政策支持。

「美聯儲能做的僅僅是『以時間換空間』。」粵開證券首席經濟學家李奇霖認為，推出該政策是為了延緩企業和居民部門因經濟驟停、內外部流動性收縮導致的集中出清風險。雖然貨幣寬鬆可以解決金融市場的流動性風險，但貨幣傳導機制被疫情切斷，仍然無法化解衰退風險。要真正恢復企業和居民部門資產負債表，其核心仍然是抗「疫」。因為只有化解了疫情，才能讓總需求真正恢復。畢竟無論貨幣多麼寬鬆，在疫情肆虐階段，是無法做到讓消費者出門消費、讓企業加快投資的。

「在美國政府喪失政策定力的時刻，中國貨幣政策更應該具備定力。」中國社科院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任張明認為，貨幣政策操作應該從國內經濟發展需要出發，不應跟著美聯儲亦步亦趨。在一個普遍負利率的全球環境下，能夠維持正利率的中國經濟與中國市場將會具備更大的吸引力。

盛松成認為，美聯儲此輪寬鬆行動和我國央行「以我為主」的貨幣政策均有其內在合理邏輯，不同操作源於疫情防控形勢、貨幣政策傳導機制及國情不同。中國目前政策措施是建立在經濟運行實際情況基礎上的；從美聯儲採取的一系列措施來看，基本是圍繞信貸可用性，防止短期衝擊演變為長期衰退，同樣目標明確。

程實認為，中國率先實現對新冠肺炎疫情的有效控制，復工複產提速，經濟迴圈修復有望繼續加快。考慮到未來托底政策的進一步加碼及消費內需陸續回補，我國經濟有望從二季度開始逐步企穩反彈。

同時，我國市場的相對韌性也有望進一步夯實。程實表示，年初至今，我國股市累計下跌幅度遠小於歐、美、日、韓等主要市場。更為重要的是，對於市場而言，投資是「買未來」，而非「買過去」，在戰「疫」下半場的全球金融震盪中，人民幣資產有望成為新型避險資產——雖然不是絕對意義上毫無波動的「避風港」，但憑藉相對韌性和成長性，能夠成為全球長線資金在風浪中的「壓艙石」。

從實體經濟和金融角度來說，程實認為，一方面要加強對市場流動性的呵護，平抑信用風險溢價；另一方面則需要穩定實體經濟迴圈，穩固企業資金鏈。兩者需要平衡推進，要警惕因為短期壓力，一味向金融市場提供刺激，卻忽視了實體經濟紓困的需求。從長遠來看，實體經濟的穩健最終將引導金融市場信心反彈，並為戰「疫」提供支撐。

作者：陳果靜