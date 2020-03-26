凰衛視、猛獁基金會、華大基因 聯合發起全球抗擊新冠肺炎疫情公益行動

新冠肺炎疫情正在全球範圍內蔓延，在這場沒有硝煙的戰爭當中，時間就是生命，做到早確診、早隔離、早救治，是世界各國應對疫情的關鍵。核酸檢測，就是抗擊疫情戰鬥的重要「前哨」，也是臨床確診和患者康復出院的重要依據。此次戰疫中，以華大基因為代表的基因檢測機構加入「戰疫」，打通檢測「堰塞湖」，彌補了醫療資源短缺的難題。

目前，很多國家和地區都面臨著新冠病毒核酸檢測試劑不足的困境。山川異域，風月同天，為積極參與防控疫情國際合作，鳳凰衛視聯合猛獁基金會、華大基因特別發起「火眼」實驗室捐建，以及新冠病毒核酸檢測試劑盒全球捐贈公益行動。本次捐贈的新冠病毒核酸檢測試劑盒均由深圳華大基因研製，截至3月22日，華大基因已累計完成超過472萬人份的新型冠狀病毒檢測試劑盒的生產，廣泛用於中國抗擊疫情第一線。

京深兩地特殊「雲」簽約儀式 見證守望相助的中國情誼

華大基因首席執行官尹燁先生，華大集團執行董事、猛獁基金會秘書長朱岩梅女士在深圳現場簽約

2020年3月23日，鳳凰衛視、猛獁基金會、華大基因全球抗擊新冠肺炎疫情公益行動簽約儀式正式舉行。因為疫情的原因，這場特別公益行動的簽約儀式以遠程視頻的形式進行。在北京現場出席簽約儀式的是鳳凰衛視執行副總裁何大光先生；在另一端深圳現場，華大基因CEO尹燁先生，華大集團執行董事、猛獁基金會秘書長朱岩梅女士代表簽約。

特殊的簽約儀式，見證了這份來自中國的情誼，也希望全球疫情早日結束，重現一片生機盎然！ 作為世界級的華語媒體平台，鳳凰衛視多次聯動國際機構、政府部門、海外媒體、國際商會、智庫等資源，運用多種國際傳播手段，為中國企業走向國際貢獻鳳凰智慧和解決方案。疫情面前，鳳凰衛視願傾力搭建國內機構與國際社會的合作橋樑，為共抗疫情同擔責任。

檢測試劑盒雖小，卻是「早發現、早報告、早隔離、早治療」防控舉措得以實施的基礎。此次疫情，再次將公共衛生與預防醫學的重要性推向前台。在注重臨床搶救的同時，精准檢測和診斷同等重要。

鳳凰衛視、猛獁基金會、華大基因全球抗擊新冠肺炎疫情公益行動以捐贈試劑盒和捐建「火眼」實驗室為軸，畫出精准檢測和診斷的大圓，不僅對當下的疫情防控來說有突出貢獻，對於全球公共衛生基建來說也意義深遠。從被動醫療轉為主動健康，關鍵環節就是以預防為主，「公共衛生新基建」是完善重大疫情防控體制機制的重要一環，將成為突發性公共衛生事件應急的重要支撐。

解各國檢測能力不足之困 國際版「火眼」實驗室呼之欲出

鳳凰衛視執行副總裁何大光先生，華大基因首席執行官尹燁先生，華大集團執行董事、猛獁基金會秘書長朱岩梅女士視頻簽約

針對此次新型冠狀病毒疫情，華大基因第一時間開展了新冠病毒研究，率先研發完成新冠病毒核酸檢測試劑盒並迅速投入生產。華大自主研發的自動化核酸提取儀和高通量基因測序儀也第一時間在武漢得以應用，並有兩款核酸檢測產品在第一批通過了國藥監局應急審批。

最重要的是，華大與武漢市政府共建了「火眼」實驗室，此後在深圳、北京、上海、天津、長沙、石家莊等地佈局 「火眼」實驗室並承接樣本檢測工作，將全國的核酸檢測日通量快速提升至6萬人份，為武漢及湖北的「日清日結」和全國多地復工複產提供了有力的科技保障，再次體現「中國速度」和「深圳硬核」。

華大基因積極參與防控疫情國際合作。截至3月22日，華大基因新型冠狀病毒檢測試劑盒國際訂貨量逾百萬人份，覆蓋70個國家和地區。產品已經完成了歐盟 CE 認證，並已啟動美國食品藥品監督管理局的EUA申報，目前Pre-EUA已被正式受理。根據美國近期發佈的相關政策指南，該產品可以面向臨床市場進行商業銷售。

火眼「實驗室」的一整套技術解決方案，已成為抗疫行動的「中國名片」，國內外爭相引進，目前已有多個國家和地區在建或在洽談中。

此外，猛獁基金會還對日本、秘魯、安哥拉、菲律賓、塞爾維亞、汶萊等10個國家捐贈2萬人份新冠病毒核酸檢測試劑盒。當地時間3月15日，塞爾維亞總統武契奇通過媒體向「中國兄弟」表示感謝。塞政府發表官方聲明表示，這是其收到的第一筆來自國外的防控疫情物資援助，對猛獁基金會和華大予以高度肯定。在中國駐塞爾維亞使館和塞爾維亞政府的協調配合下，中國援助首批核酸檢測試劑盒於當地時間15日晚運抵塞爾維亞首都貝爾格萊德。這是塞爾維亞收到的第一批來自國外的疫情防控物資，正是來自深圳猛獁基金會的捐贈。

試劑盒產量是對試劑生產能力的診斷，但是當試劑盒產量逐步提升後，很快會面臨新的難題——做核酸檢測的病人越來越多，真正的「堰塞湖」在於對試劑盒檢測的機構能力不足。 鳳凰衛視聯合猛獁基金會、華大基因特別發起「火眼」實驗室捐建，將會極具針對性地解決國際上提升檢測能力的痛點，助力各國以最有效的方式解決確診難的問題。