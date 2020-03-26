在寒冬向深挺進的時候，正是春節封城的時候，枯荷的莖幹別無所求，默默地站在稍微渾濁冰冷的水裡，任寒風無情地吹剝自己，看著時光從指縫中無聲地溜走，耐著性子靜等春天的來臨，在新荷出水完成的使命。雖然冬天快要到頭，進入了七九，有時在灰朦的天空上還照出一縷陽光，卻感覺不到一丁點兒暖意。寒風越過水面，好似發出一陣悠長的嗚聲，搖得枯荷的身姿更加瑟抖起來，顫個不停。

田野裡的無名草兒一點兒也不在意，懶的理會寒冬的酷意，應著節律隨著時光無聲地向前行進，在一日比一日溫暖陽光的孕育下，淡然面對嚴寒，無懼於風的刺骨，慢慢地衝破冬在它身上僅有的束縛，堅毅地從枯快要化成腐泥的枯身裡探出自己的頭來，現出那一抹鮮活的嫩綠。

也許，這是小草與春在歲月中的一個約定。無論那一群病毒如魑魅魍魎趁機無情地肆虐，在全國蔓延，小草都會恪守這個約定，在刺骨的寒風裡編織音符，任嫰綠在風中愜意地搖曳，在冬裡奏出迎春無聲卻很動人的樂曲，讓浸在冬裡全力抗擊疫情的人們看了都會心生暖意，期待在光陰的門口將門打開，盼望春天快快來臨，走進這個世界的每一個角，消彌冬的寒意，漫過山谷，在纖枝上娉娉婷婷，把詩箋裡那一行行的想要含苞欲放的夢盡情地寫意在那漸漸柔暖的春風裡，提振人們抗擊疫情的決心和毅力。

面對這一病毒肆虐和挑戰，無須我們在意念中遇見，在資訊中相知，不用身遇，全國上下自覺聽從指揮，在專家的指引下，按照部署和要求，扎實做好共同防疫的每一步，以百倍的努力和信心打贏打好疫情防控阻擊戰，我想，這不僅僅是人民心靈的美麗，更是民族之魂在黨的號召下再次築固，在逆境中凝聚民族的力量，在抗擊疫中情中砥礪前行，奔向春天。

請相信，有一顆心在時時刻刻牽掛你的健康，與你的脈搏一起律動，傳遞人間大愛。人民的生命安全高於一切，請看，在疫情出現的那一天起，中央就將此作為日前重中之重的工作來抓好，研究部署阻止擴散的各項工作，新學期開學延期，緊急救治重症者，隔離疑似病例，方艙醫院在武漢的建立，新冠肺病由政府免費醫治……，每個省按照中央的指示有條不紊地開阻擊工作，每一位中國人都吃了一顆定心丸，以沉著的心態去面對。

不是麼？在新聞聯播裡，每天都會看到中央為疫情工作開會部署，對全國的疫情阻擊工作進行調度。而且，在抗擊中出現了無數可歌可泣的事蹟。在每個電視節目裡，那些主持人都會不經意地把很多奮戰在第一線的人們用汗水編織而成令人感動的故事，擷取版段用心播出，用心地凝結成那讓看了都會感動的流淚的風鈴，鈴兒在風裡輕輕地來回搖晃，相互撞擊出悅耳動人的樂章，傳遞進人們的心靈。

心懷美好，人間何處不是風景。把戰勝疫情的滿懷信心凝成一份對美好生活、健康生活的期盼，用百倍的努力作為奔向春天的苦旅，再酷冷的歲月，也會隨著時光的前移向前行進，在一根根光禿禿的樹梢上現出春天的那抹鮮綠。

作者：夢之春