三藩市灣區6縣市發布了「居家避疫」 公共衛生管制公告，公告要求市民留在家中，避免前往人多密集場所，保持與他人至少6英尺距離，盡可能用肥皂和水洗手等，以應對新型冠狀肺炎COVID-19疫情。公告亦表示，所有非必要業務將暫停至4月7日。

美國太子行身為食品供應商，在此公告管制期間，太子行將維持有限度的必要運作，盡全力提供服務給零售客戶及社區。於此同時，我們也會致力維護員工的安全和健康。

由於現階段我們的營運能力有限，我們將優先供貨予零售商和門店，以期全力支持社區運作。藉此，我們期望更多人能夠受惠，取得所需要的產品。

因此，在有限的時間與營運能力下，我們將暫停配送大部份網購訂單，所有3/14後的在太子行網路商店購買的線上購物訂單將會有嚴重延誤；且因疫情的不確定因素，我們無法保證到貨時間。若您已下單可以等待，我們非常感謝您的耐心與配合。倘若因時間等因素無法等待，我們也很樂意協助您退款，請與我們客服聯繫：popsf@popus.com，(800) 732-2328。

歡迎您隨時透過電子郵件或電話與我們聯繫。我們會盡最大努力回覆訊息並維持正常營運，但由於部分同事於管制期間內將居家辦工，故溝通與運作的速度將可能比平時稍慢。太子行也將隨時於官網更新營運訊息。

防疫期間，我們致力於服務客戶及社區外，同時也竭力維護員工的安全及健康。在這艱辛的時期，太子行很榮幸能與您並肩作戰，一同為我們的社區提供支持與協助。

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太子行產品存貨充足，在各大超市、雜貨店及參茸行均有代售，建議可在您附近零售點選購，部份產品可上Amazon.com訂購，太子牌花旗參茶及參片亦可在Costco.com訂購。關於太子牌花旗參茶包、參片於Costco各門店資訊，可掃描下方二維碼。 造成您的不便，敬請見諒， 太子行團隊為此次疫情禱告，祈求祝願大家平安、健康，一同度過這嚴峻的時刻。太子牌提供服務為支持社區盡力，請大家為居家防疫盡一份力。