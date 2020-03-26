Rarecoins
西城工商

太子牌提供服務為支持社區盡力 請大家為居家防疫盡一份力

By Staff
36
0

Must Read

西城工商Staff - 0

太子牌提供服務為支持社區盡力 請大家為居家防疫盡一...

三藩市灣區6縣市發布了「居家避疫」 公...
Read more
西城工商Staff - 0

防止新型冠狀病毒擴散 大溫哥華多項活動取消

(溫哥華消息)由於加拿大卑詩省衛生局官...
Read more
西城工商Staff - 0

凰衛視、猛獁基金會、華大基因 聯合發起全球抗擊新冠...

新冠肺炎疫情正在全球範圍內蔓延，在這場...
Read more
Staff

三藩市灣區6縣市發布了「居家避疫」 公共衛生管制公告，公告要求市民留在家中，避免前往人多密集場所，保持與他人至少6英尺距離，盡可能用肥皂和水洗手等，以應對新型冠狀肺炎COVID-19疫情。公告亦表示，所有非必要業務將暫停至4月7日。

美國太子行身為食品供應商，在此公告管制期間，太子行將維持有限度的必要運作，盡全力提供服務給零售客戶及社區。於此同時，我們也會致力維護員工的安全和健康。

由於現階段我們的營運能力有限，我們將優先供貨予零售商和門店，以期全力支持社區運作。藉此，我們期望更多人能夠受惠，取得所需要的產品。

因此，在有限的時間與營運能力下，我們將暫停配送大部份網購訂單，所有3/14後的在太子行網路商店購買的線上購物訂單將會有嚴重延誤；且因疫情的不確定因素，我們無法保證到貨時間。若您已下單可以等待，我們非常感謝您的耐心與配合。倘若因時間等因素無法等待，我們也很樂意協助您退款，請與我們客服聯繫：popsf@popus.com，(800) 732-2328。

歡迎您隨時透過電子郵件或電話與我們聯繫。我們會盡最大努力回覆訊息並維持正常營運，但由於部分同事於管制期間內將居家辦工，故溝通與運作的速度將可能比平時稍慢。太子行也將隨時於官網更新營運訊息。

防疫期間，我們致力於服務客戶及社區外，同時也竭力維護員工的安全及健康。在這艱辛的時期，太子行很榮幸能與您並肩作戰，一同為我們的社區提供支持與協助。

太子牌花旗參茶及參片亦可在Costco.com訂購，可掃描二維碼

太子行產品存貨充足，在各大超市、雜貨店及參茸行均有代售，建議可在您附近零售點選購，部份產品可上Amazon.com訂購，太子牌花旗參茶及參片亦可在Costco.com訂購。關於太子牌花旗參茶包、參片於Costco各門店資訊，可掃描下方二維碼。 造成您的不便，敬請見諒， 太子行團隊為此次疫情禱告，祈求祝願大家平安、健康，一同度過這嚴峻的時刻。太子牌提供服務為支持社區盡力，請大家為居家防疫盡一份力。

Previous article防止新型冠狀病毒擴散 大溫哥華多項活動取消
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

西城工商Staff - 0

太子牌提供服務為支持社區盡力 請大家為居家防疫盡一...

三藩市灣區6縣市發布了「居家避疫」 公...
Read more
西城工商

防止新型冠狀病毒擴散 大溫哥華多項活動取消

Staff - 0
(溫哥華消息)由於加拿大卑詩省衛生局官員最近已宣...
Read more
西城工商

凰衛視、猛獁基金會、華大基因 聯合發起全球抗擊新冠...

Staff - 0
新冠肺炎疫情正在全球範圍內蔓延，在這場沒有硝煙的...
Read more
今日神州

中國貨幣政策更應具備定力

Staff - 0
繼實行「零利率」後，美聯儲打開了流動性「水龍頭」...
Read more
雷尼爾山下

最好的幸福：有事做，有人愛，有所期待

Staff - 0
什麼是幸福，不同的人有不同的回答，由於成長的經歷...
Read more
- Advertisement -

More Articles Like This

防止新型冠狀病毒擴散 大溫哥華多項活動取消

西城工商 Staff - 0
(溫哥華消息)由於加拿大卑詩省衛生局官員最近已宣...
Read more

凰衛視、猛獁基金會、華大基因 聯合發起全球抗擊新冠...

西城工商 Staff - 0
新冠肺炎疫情正在全球範圍內蔓延，在這場沒有硝煙的...
Read more

加州葡萄酒博覽會 月底溫市中心舉行

西城工商 Staff - 0
圖片提供: California Wine In...
Read more

蓮生活佛發表新書 南山雅舍筆記暢談所想所遇

西城工商 Staff - 0
3月7日，蓮生活佛發表新書「南山雅舍筆記...
Read more
- Advertisement -

Follow us on Instagram @seattlechinesetimes

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

©