最好的幸福：有事做，有人愛，有所期待

什麼是幸福，不同的人有不同的回答，由於成長的經歷不同。對幸福的體會也不盡相同。在我看來，最好的幸福是有事做，有人愛，有所期待。

日子，大多的時候是在平淡如水中度過，每一天都重複著同樣的瑣碎，幸福就是願得一人心，白首不相離，不求每一天都活色生香，只求每一天都泛著暖意。

隨著年齡的增長，心境逐漸在歲月的風霜中失去鋒芒，慢慢地心中多了一份淡然，該工作的時候好好努力，該玩的時候就好好盡興， 遇到比自己優秀的人學會欣賞，懂得平平淡淡，細水長流才是生活。

幸福的人生，從來都滲透著一份簡單，不向生活索取太多，不給自己添堵，生活就不會有那麼多苦惱，你想要的不多，人生就不會那麼累。

只要心存一份陽光，便能在冷暖交織的歲月中學會感恩和珍惜，做一個從容的行者，觀雲卷雲舒，花開花落，把一份懂得妥貼安放，輕鬆過日子，自在安穩。

林語堂說，幸福人生，無非四件事：一是睡在自家床上；二是吃父母做的菜；三是聽愛人講情話；四是跟孩子做遊戲。

我們想要的幸福，其實就是平淡生活中的執著與堅守，而我們常常身在福中卻看不到幸福，幸福就是孩子的笑臉，是父母身體健康，是尋常日子裡的飯菜香，是親人的陪伴，每天早上陽光和你都在，就是我想要的幸福。

幸福藏在感恩裡，生命本是漂泊的過程，總有被風雨打亂的時候，記住別人的好，忘記他人的不是，過好自己的生活，才是對生命最好的回報。

幸福藏在珍惜裡，人生路上誰遇到誰都是一個美麗的意外，那個稱作朋友的人，可以讓心靈駐足，那個懂得的人，讓這一路上不再孤單，那個一直守在身邊的人，是最值得你去珍惜的，人生無常，珍惜眼前。

幸福藏在知足裡，人活著何必那麼累，不要總拿別人的標準來衡量自己，也不要拿別人的風光來和自己比較，別人再好也是別人的，別人風光背後的苦是你看不到的，驀然回首你何嘗不是別人眼中的風景。

春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，一切都是最好的安排，幸福的人生就是不辜負，趁陽光正好，微風不燥，趁時光未老，給生活一個簡單，給人生一份從容，讓每一個笑容都發自內心，讓每一個清晨都充滿陽光。

月圓是畫，月缺是詩，等一場花開雨落，是幸福；在陽光下為了美好生活奔波，是幸福；願我們攜一抹淡然，笑看四季冷暖，花開花落。

唯有平安快樂才是真正的幸福，願我們都能在日漸成熟的歲月中，好好生活，好好愛，用自己喜歡的方式，遇見幸福。

作者：春暖花開