防止新型冠狀病毒擴散 大溫哥華多項活動取消

(溫哥華消息)由於加拿大卑詩省衛生局官員最近已宣佈，為了防止新型冠狀病毒擴散，禁止五十人以上的活動舉行，所以卑詩省内很多活動已取消。

已取消的活動包括很多室内和戶外體育活動，會議及宗教聚會等，衛生官表示，暫時避免大型社交接觸，在對抗疫情方面是有決定性作用的。

此外，卑詩省衛生局官員建議，日常必須保持一米至兩米以外的社交距離，即大约兩隻手臂長的距離。

4月份卑詩省已取消或延遲舉行的公眾活動如下 :

4月4日至5 日在溫哥華會展中心舉行的國際化妝師商展(International Make-Up Artist Trade Show)

4月5日在西溫哥華Seniors’Activity Centre 舉行的跳蚤市場(West Vancouver Flea Market)

4月18及19日在溫哥華植物公園(VanDusen Botanical Garden) 舉行的櫻花節Sakura Days Japan Fair)

4月19日在溫哥華市中心舉行的太陽長跑 (Vancouver Sun Run)

4月20日在溫哥華舉行的大麻日

4月25日在素里市(Surrey) 舉行的Vaisakhi 光明節大遊行

4月份卑詩省已延遲舉行的公眾活動如下 :

原定4月17及18日在溫哥華Rogers Arena 舉行的Celine Dion演唱會，將延遲至另行公佈日期

原定4月20至24日在溫哥華會展中心舉行的TED 2020 會議，將延遲至7月20至26日舉行