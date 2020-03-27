FDA將允許醫生用康復者血漿治療重症新冠狀病毒患者...

（JY譯）根據週二（24日）批准的新緊急協議，美國食品藥品管理局（FDA）將允許全國各地的醫生開始使用COVID-19康復者捐贈的血漿來治療重症COVID-19患者。FDA的決定是在紐約州州長安德魯·庫默（Andrew Cuomo）宣佈，紐約州衛生部門計劃開始使用從已康復者的血液中提取的富含抗體的血漿治療最重症COVID-19患者的第二天。



這種被稱為恢復血漿的療法可以追溯到幾個世紀之前，並在1918年的流感大流行中使用，在現代疫苗和抗病藥物出現之前。一些專家認為，直到可以開發出更有效的療法（可能需要幾個月的時間），這是對抗新冠狀病毒的最大希望。



聖路易斯華盛頓大學醫學院（Washington University School of Medicine in St. Louis.）醫學與分子微生物學副教授杰弗裡·亨德森（Jeffrey Henderson）博士說︰「該方法肯定具有優點，而它的可取之處在於它不是一個新想法。它已經伴隨我們一百多年或更長的時間。我想我們只有直到真正使用它來醫治COVID-19的經驗和病例報告出現後，才能知道它是是否會有效，但僅基於其與多種其他病毒的往績，我認為它很有可能起作用。」亨德森是由巴爾的摩約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）組成的一個團隊領導的全國性醫生和研究人員網絡的成員，該團隊一直在努力建立使用血漿治療因新冠狀病毒所致疾病COVID-19的方案。



在2002年SARS爆發期間，該方法主要是從康復者的血液中收集抗病毒抗體，那些康復者都是症狀較輕或住院時間較短。來自中國的初步報導表明，恢復性血漿可能可以有效減輕COVID-19對疪患者的影響。



根據FDA批准的緊急協議，醫生可以根據情況逐一請求許可治療重症COVID-19患者。目前，將為處於嚴重狀況並有死亡風險的患者保留實驗治療方法。該機構表示，FDA將在四到八小時內回應大多數請求。對於需要更快治療的患者，醫生可以致電FDA緊急行動辦公室以通過電話獲得批准。



專家說，如果這種療法被證明是安全有效的，那麼如果在症狀變得嚴重之前給予患者這種療法，可能是最好的選擇。過去的研究表明，積極輸注恢復性血漿可能有效保護一線醫護人員免於生病。

