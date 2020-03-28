「自主服藥」治療COVID-19 亞利桑那州夫婦一死一危殆

（JY譯）亞利桑鳳凰城的一對60多歲夫婦，服用了磷酸氯喹（Chloroquine phosphate）後，被被送往鳳凰城班納健康醫院（Banner Health Hospital）後，丈夫不治逝世，妻子情況危殆。磷酸氯喹用於清潔魚缸的添加劑，曾被總統特朗普吹捧一種抗瘧疾藥物中發現這種添加劑，作為治療COVID-19之用。

班納健康醫院週一（23日）說，這對夫婦在攝入添加劑的半小時內即感到不適。該名男子到達醫院後不治死亡，妻子卻能夠吐出很多化學藥品，情況危殆。這位婦女告訴NBC：「特朗普一直說這基本上可以治愈。」她說，對別人的建議是：「不要自行服吃何任藥物。不要相信醫生以外的任何信息。不要相信總統所說的任何話。」

目前尚不清楚這對夫婦是否因為確診COVID-19而選擇了服食磷酸氯喹，但是現在，班納健康醫院警告大家避免「自主服藥」治療。「鑑於COVID-19的不確定性，我們了解到人們正在嘗試尋找預防或治療這種病毒的新方法，但是『自主服藥』不是正確的辦法，模糊而危險的解決方案，可能會危害他們的健康。」丹尼爾·布魯克斯博士（Daniel Brooks），班納毒物和藥物信息中心（Banner Poison and Drug Information Center ）醫療總監說。

在上週的一次新聞發布會上，特朗普錯誤地指出，食品藥品監督管理局（FDA）剛剛批准使用一種名為氯喹的抗瘧疾藥物來治療被新冠狀病毒感染的患者。即使在FDA負責人澄清該藥物仍需進行該用途測試之後，特朗普還是誇大了該藥物在遏制該病毒方面的潛在優勢。

磷酸氯喹所含的氯喹（chloroquine） 與特朗普捧為抗疫希望的瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）有相同的活性成分，但配方不同。即夫妻倆服用的魚缸清潔劑與用於治療瘧疾的藥物之間的區別在於它們的配製方式。氯喹是通過處方獲得的，班納醫院表示，強烈呼籲醫生不要處方氯喹予任何非住院病人。