急診醫生因批評醫院保護措施不足被解僱

（JY譯）一名急診室醫生因公開譴責他所工作的聖約瑟夫和平醫療中心（PeaceHealth St. Joseph Medical Center），缺乏針對新型冠狀病毒的保護措施，因此被開除。

在醫院工作了17年的急診室醫生林明（譯︰Ming Lin），向這家位於貝靈厄姆（Bellingham）的醫院，尋求更多防護設備和更緊急措施保護該醫院的醫護人員，而成為當地轟動一時的人物。他說，他正準備在週五下午在醫院輪班時被解僱。

林對《西雅圖時報》表示：「我收到一條消息︰『你的班期已有人代上。』 」他給主管打了電話，並被告知：「您已經被解雇了。」林說，他被告知他的僱主TeamHealth的人力資源部人員將與他聯繫，TeamHealth是一家與和平醫療中心的急診部門簽約的外包公司。

聖約瑟夫和平醫療中心發言人證實林被開除，但表示醫療中心不會作出評論，因為林不是該中心的僱員。TeamHealth亦沒有立即對此事發表評論。

林說，一個多星期前，他的主管威脅他的工作問題。此前他對記者發表講話，並在社交媒體上發帖指責該醫療中心缺乏保護醫護人員免受病毒感染的緊迫性。林說，他被告知要刪除有關醫院的社交媒體帖子，但他拒絕了。在急診室當值結束後，他繼續在Facebook上發布每日更新，儘管他的許多帖子已經從醫院的工作，轉移到確保為醫院工作人員提供更多防護設備上。

林明確指出，聖約瑟夫和平醫療中心拒絕在醫院外面篩查所有患者，而是在經常人滿為患的急診室等候區進行篩查，一個很容易感染的地方。林和其他醫生也一直抱怨，該醫療中心批准的測試的可用性，即使華盛頓州的測試能力不斷提高。兩名急診部門的工作人員都因擔心報復而要求不願透露姓名，他們告訴《西雅圖時報》，他們與林一樣，擔心這種做法可能導致感染擴散。

醫院管理人員本週宣布了一系列保護措施，例如對進入大樓的人員進行溫度篩查、計劃加強人員與感染患者的隔離以及在必要時提供帳篷進行外部篩查。林和其他醫院工作人員指出，大多數或所有這些措施是在林的言論引起社區強烈抗議之後提出的。同時，林認為這些措施不能達到其他地方醫院甚至小型醫療機構設定的標準。

聖約瑟夫和平醫療中心是華州西北角僅有的緊急醫療設施，當地大約有25萬人口。醫院首席執行官查爾斯·普羅斯珀（Charles Prosper）本週宣布，「幾位」醫院工作人員對COVID-19病毒檢測呈陽性反應，但堅持認為感染與他們在醫院的工作無關。

截至上週五，霍特科姆縣（Whatcom County）已有92例確診，包括4例死亡。其中大多數確診病例來自貝靈厄姆約克區的療養院Shuksan Healthcare Center。縣衛生官員週四表示，該病毒已經傳播到了當地其他護老機構。

林說，貝靈厄姆居民和醫護人員的大力支持令他感動。「我會沒事的，對我的自我的打擊比什麼都重要。」林說。他是一位經驗豐富的醫生，他的急診室經驗包括在9/11恐怖襲擊中在紐約世界貿易中心附近的創傷中心工作。