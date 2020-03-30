貝爾維尤警察局呼籲群眾 通過APP舉報非法集會行為

（Joelle）貝爾維尤警察局（Bellevue Police Department）為居民舉報違規行為提供了一種簡便的方法。MyBellevue應用程序的報告將生成一個實時地圖，居民可以通過MyBellevue應用程序舉報違規行為，以便警察可以看到可能存在非法聚會或商業活動的位置。



警察局發言人在新聞稿中寫道：

警員將不再對有關違反在家隔離規定的911電話做出回應。

報告非法集會等行為，在你手機上通過MyBellevue 應用或登錄Bellevuewa.gov。 選擇new request 點擊Report Gatherings 將圖釘移到該事件發生的位置上，或手動添加地址 點擊Submit



報告提交後，該熱點地圖將顯示聚集的位置。

華州的「居家令」允許人們離家進行某些特定活動，包括採購生活必需品、看醫生、拿外賣等，警察強烈鼓勵居民和訪客遵守州長的命令，以更好地保護社區中每個人的健康和安全。

「我們社區中的絕大多數人都在遵守『居家令』，並且很安全。但是我們需要你的幫助來報告可能存在風險的違規行為。」警官史蒂夫·邁利特（Steve Mylett）說。官員們說，在有警察的情況下，他們將對報告做出回應，並藉此機會就此命令進行教育和指導。



「我們不會逮捕他們，我們會教育他們待在家裡。」負責巡邏部門的安德魯·波波霍克（Andrew Popochock）少校在新聞稿中說︰「『待在家裡，保持健康』（Stay Home, stay Healthy）的命令是為了所有人的安全。」

