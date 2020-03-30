陸軍將在CenturyLink Field設置臨時戶外醫院

（JY譯及編）美國陸軍工程兵團（The U.S. Army Corps of Engineers）和聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）同意在西雅圖的CenturyLink現場活動中心建立一個軍事野外醫院，以減輕當地醫院處理日益增多的新冠狀病毒患者。

西雅圖市詹妮·德肯（Jenny Durkan）長辦公室週五證實，CenturyLink現場活動中心將成為野外醫院的所在地。該野外醫院將用於非新冠狀病毒患者，例如車禍受害者或骨折的人，以便當地醫療機構可以專注於治療COVID-19的患者。陸軍基地在本週早些時候的一份聲明中宣佈，派往華盛頓州的300多名陸軍人員來自科羅拉多州卡森堡（Fort Carson）的第627醫院中心（The 627th Hospital Center）。他們也帶來了148張病床，預計將在未來幾天建造，並很快開始為患者服務。

詹森·休斯中校（Lt. Col. Jason Hughes）說︰「我們有急診室、中級護理病房、重症監護室、手術室、實驗室和能拍X光片。」

此外，海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）上週在五角大樓的記者會表示，狄奧多·羅斯福號（Theodore Roosevelt）航空母艦，確診病例增至8多人。但有國防部官方透露，實際已有20人確診，預計數字將會上升。羅斯福號上5,000名人員將接受病毒檢測。另外首次有駐守五角大樓的美軍確診。莫德利指位於太平洋的羅斯福號仍然可以執行軍事任務，現時將轉往關島。羅斯福號曾經停泊於越南峴港。截至3月26日，全球有280名美軍確診，包括104名海軍成員。國防部25日向《軍隊時報》（Military Times）確認，一名駐守五角大樓的海軍陸戰隊成員確診。患者的太太早前出現病徵，之後開始接受居家隔離，自3月13日起已經沒有返回五角大樓工作。