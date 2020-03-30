鮑爾默向華大醫學中心捐出1000萬，以加快新冠狀病毒的檢測

（JY譯）微軟前首席執行官史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer）的慈善組織已向華大醫學中心（UW Medicine）捐贈了1000萬美元，以擴大並加快對患者進行新冠狀病毒檢測的速度，這是迄今為止該慈善機構為應對這一大流行病做出的2500萬美元認捐中最大的一筆捐款。

鮑爾默集團（Ballmer Group）是鮑爾默及其妻子康妮（Connie）共同創立的慈善組織，該慈善組織的發言人梅根·戴維斯（Megan Davies）週六在一封電子郵件中表示，該公司還向西雅圖地區三個組織追加了475萬美元的捐款。

戴維斯表示︰「已經提供了一些初期贈款，以解決與COVID-19危機相關的緊急情況和新出現的需求；它還致力於長期提供支援，因為我們知道很多家庭和孩子將需要數月或數年的幫助。」

華大醫學中心發言人蘇珊·格雷格（Susan Gregg）說，向華大醫學中心緊急響應基金（UW Medicine Emergency Response Fund）提供的1000萬美元贈款，將使其病毒學實驗室加快對COVID-19檢測能力。截至週五，華大的實驗室已對近34,000名患者進行了測試，佔華盛頓州所有測試的70％以上。

華大醫學中心首席執行官保羅·拉姆西（Paul Ramsey）博士在週六的一份聲明中說：「當我們試圖減少COVID-19在社區中的傳播時，加快測試是當前最緊迫的優先任務。私人慈善事業，例如康妮和史蒂夫·鮑爾默的慷慨解囊，對於快速擴展測試和挽救大規模生命至關重要。我們非常感謝他們在這次危機中的幫助。」

該慈善組織捐贈的其他捐款，包括向西雅圖基金會的COVID-19應急基金（Seattle Foundation’s COVID-19 Response Fund）提供300萬美元，該基金向為華盛頓州弱勢人群服務的非營利組織提供緊急援助補助。還有向All In Seattle提供100萬美元，用於向受大流行影響的高危人群和企業提供補助；並向金縣和貝爾維尤的小童群益會（Boys & Girls Club）捐款750,000美元，為基本工人提供托兒服務。