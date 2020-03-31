（JY譯）華州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）表示，州政府已收到居民的投訴，儘管該州有「居家令」，但一些「非生活必需」企業仍在營業。因此，英斯利週一宣布，該州將對違反「居家令」的「非生活必需」企業進行處罰。英斯利說：「政府將採取行動，包括面臨起訴和吊銷營業執照。」他表示，在州檢察長介入前，他將加強敦促居民和企業採取正確的行動，按照他的緊急命令待在家裡，並在進行「必要」的上班途中和前往被認為是「必要」的企業時「保持社交隔離」。

在週一下午的新聞發布會上，英斯利為遵守「居家令」以減少社交互動和COVID-19擴散的大多數華盛頓州居民、企業和教堂表示讚賞。「很遺憾，我們接獲數千個電話，報告有些居民和一些企業沒有遵守「居家令」規定。而那些打電話給我們的人非常關心他們的健康以及他人的健康。」州長要求人們不要撥打9-1-1報告違規行為，並保留該號碼給真正的緊急情況。

在新聞發布會上，他宣布居民現在可以使用coronavirus.wa.gov上的表格舉報違法者。該表格可在此鏈接上找到︰https://coronavirus.wa.gov/government-emergency-actions

英斯利表示，該州將與企業接觸，要求他們自願遵守該命令。如果這樣做不起作用，州監管機構可能會通過法院命令或吊銷營業執照的方式對企業處以罰款。如果這些都沒有成效，州長說，案件可能會轉交給州檢察長辦公室以進行潛在的民事或刑事指控。那些違反緊急命令的居民可能被判犯有嚴重的輕罪。

同時，州檢察長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）表示，他正在調查有關房東違反州長緊急令的通知，該令暫時停止「驅逐」，該措施旨在幫助租戶因疫情遇到經濟困難而未能支付房租。弗格森說：「我的辦公室已收到有關業主試圖違反州長暫停令而驅逐租戶的投訴。」他呼籲，認為有被針對的租戶聯繫他的辦公室。