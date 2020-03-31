（JY譯）西雅圖一所曾經被認為是美國最「糟糕」的療養院，將很快重新開放，以幫助醫院為新冠病毒患者騰出病床。

華盛頓州社會及公共服務部（Washington State Department of Social and Health Services，DSHS）剛剛以1350萬美元，購買了西雅圖中區（Central District）的原為派拉蒙康復和護理（Paramount Rehabilitation and Nursing）的物業。該療養院在2月份時關閉。聯邦政府認為它是該國最差的長期護理機構之一，違反了許多健康法規。

DSHS說，該設施預計將在4月下旬或5月初開放，最多可容納165張病床，供非新冠病毒患者使用。DSHS發言人克里斯·賴特（Chris Wright）表示，DSHS團隊一直在醫院之間奔波，試圖找一些可以在長期護理機構中獲得相同水平護理的患者。賴特說，到三月份為止，他們已經重新分配了390名患者，騰出了一些病床，給患有新冠病毒的患者使用。

DSHS正在尋找一家經營療養院的公司。賴特說，他們預計將僱用大約一百人，其中包括護士、廚師、護理人員、維修工人和管理人員等。賴特表示，使用該療養院的大多數患者的醫療費用將由醫療補助（Medicaid，俗稱「白卡」）支付。