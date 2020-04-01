（JY譯）美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）警告美國人，要提前做好「最惡劣的兩週」準備，因為白宮預計，即使維持當前的「保持社交距離」準則，美國也可能因新冠病毒大流行而導致10萬至24萬人死亡。白宮的數據是假設美國人遵循CDC製定嚴格的「保持社交距離」準則，或是美國許多州長制定更嚴格的「居家令」限制，白宮仍未考慮全國性實行。但公共衛生官員週二強調說，如果全國人民能嚴格遵守「保持社交距離」，這個數字可能會減少。

白宮抗疫小組的協調員德博拉·伯克斯（Deborah Birx）說：「我們真的相信大家可以做得更好。」她說，這將要求所有美國人認真預防疾病的傳播。政府首席傳染病專家安東尼·富奇（Anthony Fauci）補充說：「這是我們預測的數字，但我們不一定非要接受這一數字。」

特朗普讓全國人民聽從他稱其為「生死攸關」的指引，預測該國很快會在大流行中看到「隧道盡頭的光」。根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至4月1日中午12時，已有21萬逾病例，造成4173人死亡。特朗普說：「我希望每個美國人都為即將到來的艱難日子做好準備。這將是我們在美國有史以來最艱難的兩三個星期之一。我們將失去數千人。」

令人毛骨悚然的是在白宮為時兩個小時的簡報中進行的。官員們指死亡人數，在最佳情況下可能超過第一次世界大戰期間喪生的53,000多人。而且白宮的模型指，疫情達到頂點，死亡人數可以接近二戰期間在戰場上喪生的291,000名美國人。

富奇稱這些數字「發人深省」，並敦促美國人加速遵守防疫措施緩解疫情。他說：「我們仍在繼續觀察事情的發展。我們不能因此而灰心，因為緩解措施實際上是有效的，而且將會起作用。」伯克斯說，大流行最初預測美國將有150萬人至220萬人死亡。但這是最壞的情況，即沒有嚴格遵守「保持社交距離」。她補充說，其他州如未達到紐約州那樣激增病例，應採取行動來控制疫情。

而且全國各地醫院也為重病患者的激增做準備。醫院準備得越好，挽救生命的機會就越大。另外，特朗普吹捧的實驗性藥物組合（一種用於瘧疾的抗生素）實際上會有所作為。這種組合已經在成千上萬患者中使用，富奇說，他希望對其有效性進行嚴格的測試。伯克斯說，華盛頓州和加利福尼亞州的經歷，使她希望其他州可以通過「保持社交距離」來控制新冠病毒。她說，那是因為他們迅速關閉學校、敦促人們在家工作、禁止大型聚會並採取大多數美國人現在已經熟悉的其他措施，減慢了早期新冠病毒在社區傳播。

特朗普發表上述評論之前，他週日宣布將把「保持社交距離」措施延長至4月30日，該措施建議美國人停止大型聚會、在家工作、暫時在校園進行現場學習等，盡力在全國遏制該病毒的傳播。外科醫生杰羅姆·亞當斯（Jerome Adams）稱美國某些地區可能需要將這些措施延長到五月。他告訴美國廣播公司（ABC）的《早安美國》（Good Morning America）︰「措施延長期，取決於地區在病例曲線上的趨勢。」對於共和黨藉總統來說，這是一次突然的逆轉。他在上週大部分時間都將限期定在4月12日，復活節當天。此外，他指至少有10萬人因COVID-19死亡。

特朗普為了淡化紐約州安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）和其他州長的擔憂，他們擔心他們所在州的醫院沒有足夠的呼吸機來治療患者。特朗普說，聯邦政府目前有10,000台呼吸機的庫存，計劃根據需要進行分配。特朗普表示，他還將要求佛羅里達州州長羅恩·迪桑蒂斯（Ron DeSantis）允許兩艘遊輪上載有與COVID-19病人接觸過的乘客停靠該州，因乘客急於下船。但迪桑蒂斯表示，該州的醫療保健資源已經捉襟見肘，無法承受船上的新冠狀病毒病例。

特朗普還表示，他計劃減少未來一個月的出行，並保持在白宮附近以維護他的健康。自3月初以來，總統沒有舉行過他的標誌性之一，在大型體育場集會。「我認為保持健康很重要。我真的做到了，」特朗普說。「所以大部分時間我們都待在家。」