透過消毒淨化 FDA批准N95重覆使用

（JY譯）美國食品和藥物管理局（FDA）批准用於N95口罩一個淨化過程，此舉可有助於解決可供醫護人員口罩短缺。FDA授權位於俄亥俄州的研發公司Battelle，根據該機構的一份聲明，該過程稱為Battelle Critical Care Decontamination System的重症監護去污系統。聲明指出，通過此過程，N95和N95等效口罩可供醫護人員重新使用，有助於在COVID-19大流行期間，如果沒有足夠的過濾式口罩（filtering facepiece respirators，FFR）情況下，防止接觸致病性生物空氣傳播微粒物。

Battelle稱採用「氣相過氧化氫」（vapor phase hydrogen peroxide）的方法，將口罩通過濃縮的氣態過氧化氫中2個半小時進行淨化消毒，而不會損害N95口罩的性能，同時指每個口罩最多可被消毒20次。最初，Battelle僅獲得FDA的批准，可以在有限的基礎上對口罩進行消毒。俄亥俄州長邁克·德維恩（Mike DeWine）敦促FDA重新考慮，同時還指出他已經向總統尋求支持。29日， 德維恩提供了最新信息，即FDA將允許Battelle對口罩進行每日無限制的消毒。Battelle預計每天能消毒40萬個口罩。

據CNET稱，N95口罩的短缺促使一些人尋求其他選擇，例如自己縫製口罩或用頭巾遮蓋鼻子和嘴巴，但這些替代方法在預防新冠狀病毒感染方面不如N95口罩有效。