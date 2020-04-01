5個方法重新聯繫大自然

文 | Zita

「居家令」下每日面對四面牆，難免讓人感到消沉鬱悶。尤其當春色漸降，陽光開始蓋遍灰暗的西雅圖，在疫情影響下如何有限度地享受戶外大自然，舒展身心？幸好的是，我們這個「翡翠之城」樹木林立，很多住宅社區都富有美麗的風光景色。只要存著一顆樂觀和活力的心，到處都可以成為你漫步或訓練的遊樂場。

不斷挑戰自己

Image/Matthew LeJune

誰說保持體形一定要到健身房？找上鄰近的小山丘或斜坡道跑圈，有助心肺功能的訓練。如果想增加挑戰性，可以利用有重量的背包來增加訓練的質量。除了跑步，登山者、袋鼠蹲跳、深蹲跳和旋轉弓箭步都是一些適合戶外訓練的動作。每天三十分鐘，暫時離開繁複的電子郵件和消極的新聞，為自己定下大小目標，以充實地過每一天。

保持你的好奇心

Image/Chase Clark

漫步社區都可以是有趣的，特別當你重拾兒時那種好奇心時，身邊的事物都可以是激發你靈感的來源。無論你住在城市中心還是外圍，利用望遠鏡仔細觀察你的鄰居—說的是不同種類的雀鳥（當然避免把望遠鏡對準鄰居的窗戶等這些偷窺行為）—讓你近距離欣賞野生動植物。花點時間停下來，仔細地了解你住所周圍從前並未察覺的大小東西：街口的蘋果樹、鄰居郵箱的顏色，以及還未踏足過的路線。

計劃未來遠足

Image/Ian Dooley

隨著第一批春季野花的到來，陽光從密布的雲層中逸出，「居家令」令一眾熱愛戶外運動的人頓時失去了朝氣。與其感到沮喪，不如利用這些時間好好地計劃下一個爬山遠足的地點—從準備裝束、食物分配到當地動植物指南—都可以更完善和有創意地安排。再者，「工欲善其事，必先利其器」，現在是時候清潔你那雙堆滿了泥濘的靴子，檢查防雨外套和整理背包的好時機。

捕捉大自然的光影

Image/Barış Selcen

若果你不是戶外運動的「發燒友」，而是比較文藝的一群，不妨把你的藝術細胞與大自然聯上關係。拿上你的白帆布，揮上色彩；或是帶上你的照相機，用一個全新的角度捕捉我們以往忽視的樹木花草。華盛頓徒步徑協會每年都會舉辦「西北地區攝影大賽」，以慶祝華州的美麗和不可思議的攝影師社區。

毛孩也不停學習

Image/Reed Shepherd

訓練狗狗本來就不是一件易事。想像牠們在陡峭險峻的小徑上，因為一隻突然出沒的野生動物而飛馳，或許這是你一直不敢帶同毛孩去爬山的原因。趁著這段在家的時間，可以重點訓練牠們的專注力，除了 “touch” 和 “look at me”這些入門式練習，毛孩家長可以開始教導牠們面對新奇事。當牠們發現新事物時，回頭看著你，便得到獎勵，有助牠們好奇心的控制。在家時也可以建造一些狹窄的空間，引導狗狗學習在這情況下跟隨你的腳跟。