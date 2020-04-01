（JY譯及編）由於醫護人員面臨醫用級口罩短缺的問題，疾病控制與預防中心（CDC）正在衡量是否建議公眾使用面罩（face coverings）或自製口罩，以防止導致COVID-19的病毒傳播。

CDC主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield ）在附屬美國國家公共廣播電台的一節目上稱，政府機構正在「研究新數據」，以了解這些口罩是否為個人或他人提供有效的保護，特別是在無症狀感染者擴散方面。雷德菲爾德表示，新冠病毒的傳染力可能是流行性感冒病毒的三倍，有些被感染者可能在出現症狀前已具傳染力，這也就能解釋為何病毒能在社區快速擴散傳播，就是因為有這些無症狀感染者在不知道的情況下傳播出去。CDC沒有回應《西雅圖時報》的置評請求。

西雅圖和金縣公共衛生部衛生官傑夫·杜欽（Jeff Duchin）在週一的新聞發布會上談到了這個問題，他說，不建議公眾佩戴醫用級口罩，但他認為使用自製口罩不會帶來害處。「戴上口罩在理論上可能會有好處，即使沒有咳嗽或打噴嚏，也可以減少飛沫通過空氣傳播並感染他人的可能性。因為即使我們說話時，也可以看到小飛沫噴濺。」杜欽說。

但是，杜欽說，重要的是要確保公共在使用口罩同時，不會減少醫護人員所需的物資。他說：「我們不想採取任何措施，會減少那些每天冒著風險來保護我們的人的口罩供應。」

華盛頓大學的傳染病醫師兼流行病學家賈里德·貝滕（Jared Baeten）指，醫用級口罩在正確佩戴和使用的情況下，已經證明是有防禦及傳播病毒。但是，對於自製口罩或使用其他物資來代替口罩，「已有效證明生病的人和照顧其人士是必須要戴口罩，來防止傳播病毒（生病的人）及免於感染（照顧其人士）。對於這些代替品的研究是有限的，這些代替品能防止傳播的數據暫時沒有很多。」他補充說。

貝滕說戴口罩沒有害處，公共衛生官員已經宣讀了好幾個星期，只要人們繼續遵守「保持社交距隔」和衛生指南。「戴口罩不是一個盾牌，」貝滕說。「這並不能代替每個人都需要做的「保持社交距隔」；它不能代替勤洗手；它不能替代你的手觸摸過什麼。」

貝滕說，他相信像世界衛生組織和美國疾病預防控制中心推遲了建議人們戴口罩的提議，是因為醫用級口罩對醫護人員的供應不足。一些醫療用品，包括提供高防護等級的N95口罩，供不應求，一些大公司、市民及富豪已將它們捐贈給州立醫院。該州還從聯邦庫存中收到了數十萬個醫用級外科口罩。

據《西雅圖時報》，華大醫療中心的院友亞歷山大·阿達米（Alexander Adami）表示，該機構已告知其急診部門的醫護人員，避免在多患者的房間內配戴口罩。

其後，華大醫療中心於週三發佈了其口罩政策的更改，此前員工反對該指令，該指令禁止或不鼓勵醫護人員與懷疑感染導致COVID-19的病毒的患者互動時使用醫用級口罩。「昨晚，我們開始支持醫護人員廣泛使用口罩。我們從急診部門開始，計劃在接下來的24小時內擴展到其他部門。」該中心在給員工的一份說明中寫道。

CDC現時（3月31）指引是：「生病的人：當你附近有人（包括你在進一個醫療機構前），你應戴上口罩。照顧病人的人士：如那人是有病而不能戴口罩，例如因為呼吸困難，那麼作為照顧者的你，應在與他們身處同一房間時戴口罩。在照顧者以外，訪客不被建議戴口罩。」