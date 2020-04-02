是誰把光陰剪成了煙花，一瞬間，看盡繁華，是誰讓春天的風極盡溫潤，一瞬間，催開一樹繁花？

春的到來是鋪天蓋地的，草兒青，柳色黃、杏桃粉，仿佛約好了一樣，伴著鳥語花香，共同寫意人間欣欣向榮的景象。

飲一壺春色，醉了東風，醉了心。春天的到來，會讓人心生歡喜，春天，是溫暖，是希望，是開始。

行走在浩蕩的春光裡，讓你不得不加快前行的腳步，好不辜負這美好時光。

不辜負，是一個多麼美好的詞，帶著對生活的熱愛，帶著對理想的憧憬，充滿了對人生的希望。

有多少人，歷經人生的坎坷，依然對生活深愛。又有多少人，為了心中的遠方，正走在奮鬥的路上，仿佛在和時間賽跑，不想為人生留下遺憾。

春天裡，種下希望，秋天便會收下一份欣喜，誰的前途也不都是一片光明，誰的生活也不會盡如人意，但那又有什麼關係？只要你堅持，不言放棄，在經年之後，定會感謝當初的那個自己。

人生是一場行走，即便有風有雨，也是必須要經歷的風景，生活的美好是屬於每一個熱愛生命的人。

努力的意義，就是為了往後的日子裡，放眼望去，全部都是自己喜歡的人和事。

不辜負生活，那麼就活得用力些，不辜負春天，就要趁著春色尚好，做一個播種的人，在每一個風塵起落的日子，種花，種樹，種光陰，心裡有光，世界便是暖的。

帶著春天行走，喜悅且幸福著，你若盛開著，漫山遍野都是花香，攜一縷芬芳，讓靈魂和身體在路上，在流年裡築夢，在歲月裡放歌，做獨一無二的自己，不遺餘力的前行。

把每一天當做生命中最美好的一天去綻放，去做自己喜歡的事情，去見自己最愛的人，時光不語，細水長流，歲月不居，收穫豐盈，左手柴米油鹽，右手詩意和遠方，不求所有的日子都泛著光，但願毎天都浸潤著暖。

約三兩知己，一起在陽光下歡笑，保持對生命的熱度，培養生活的情趣，養花，聽歌，鍛煉，讀書，滿懷希望的珍惜每一個今天，不斷的充實自己，養一顆從容的心，憧憬每一個明天！相信心中有希望，就沒有扺達不了的遠方，心中有風景，處處花香滿徑。

盈一顆初心，感受清風拂面的溫柔，時光雖會變老，但春色正好，用一顆年輕的心，不辜負身邊每一場花開，不辜負當下一點一滴的擁有，願你嘗過世間冷暖，看盡塵世繁華，仍能去熱愛，去感恩，微笑向暖。

作者：春暖花開