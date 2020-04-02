習俗之一：掛紙

「掛紙」時，先要將生長在祖先墳墓上的野草，用鋤頭或鐮刀整理清除，再用小石頭或磚塊將墓紙壓在墳上，表示這個墳是有後嗣的，否則很容易被人誤以為是無主的孤墳，而受到破壞。墓紙分為白色、紅色、黃色的古仔紙以及五色紙（紅黃藍白黑）兩類，現在則多用五色紙，其用意是蓋厝瓦或表示子孫已祭拜過。

清明節習俗之二：培墓

民間清明節掃墓可分成兩種儀式，即「掛紙」及「培墓」。

「培墓」也就是「掃墓」，又叫墓祭、祭掃或上墳，就是修墓與祭拜。

一般俗信，祖先的墳墓和後代子孫的興衰有很大的關連。

因此，富有的人家年年「培墓」，而一般的人家除了吉凶葬的前三年要「培墓」外，其它則視情況而定。

「培墓」的時間多利用清明節前夕，將墳上的雜草清除，並加以培土整修，如果墓碑上的字體模糊不清，則必須用銀硃重新加以描寫，使其煥然一新。

祖墳整修完畢後，開始祭拜。祭拜時，在墓前供奉牲禮（三牲或五牲）、刈金、壽金、燭等，或十二道菜蔬（如：韭菜、魷魚、春乾、甜菜、甜芋、肉脯、蒿菜、蓮子、棗子、竹筍、豬腸、苜頭）和粿類（紅龜粿、鼠麴粿或草仔粿）及刈金、銀紙、往生錢、燭等。

若是新墳，則必須供奉五牲（如：豬頭、雞、鴨蛋、麵粿、紅龜粿），祭品擺好後，點香向后土（墳墓的守護神）祭拜，婦人要在新墳前哭號，禮拜完畢，先燒刈金、壽金給后土，再燒銀紙等給祖靈，紙錢燒完後，在紙灰上灑酒（稱為奠酒），最後鳴炮禮成。

在收供品離開前，要將雞蛋、鴨蛋在墓碑上打碎，將蛋殼丟在墳上，象徵「脫殼」或「蟬蛻」，表示新陳代謝。

從前，還有將紅龜粿、麵粿分給當地的小孩子吃的習俗，稱為「揖墓粿」（又稱乞墓粿、印墓粿），象徵「祖德流芳」。

現在一般的掃墓方式已經較以前簡化，大都以鮮花水果為祭品，上香鞠躬，禮節簡單隆重。

清明節習俗之三：踏青（起源於唐代）

踏青也叫行青、探春、尋春、郊遊。

清明節正當早春三月，正是郊遊的大好時光，為了不辜負這良辰美景，於是大家帶著野餐，車水馬龍，擁向郊外，投入大自然的懷抱。在清明節日，婦女穿新鞋（踏青鞋），出行到郊外，稱為「踏青」，因為古時的婦女平日不可隨便出遊，趁此機會到郊外領略一下大自然的景色。

清明節習俗之四：盪鞦韆（鞦韆）

鞦韆以前叫做「鞦韆」，意思是揪著皮繩而遷移。

早在原始社會，先民為了取得食物，常要攀籐上樹，這就是鞦韆的雛形。

鞦韆最初叫做千秋，是春秋時期北方的山戎所創，據說是齊桓公北征山戎時，把千秋帶入中原，開始時只有一條繩子，用手抓住繩子盪來盪去，後來逐漸發展為用兩根繩索加上踏板的千秋。

到了漢武帝時，因千秋在漢語包含有人雖死去但永垂不朽的意思，為了避諱，所以把千秋改為鞦韆。

到唐代，盪鞦韆已經十分普遍，並且成為寒食節及清明節的一項重要的活動，甚至被唐玄宗稱為「半仙之戲」。正因為在清明時節到處有人在玩鞦韆，所以便有人將它稱之為「鞦韆節」。

清明節的習俗之五：鬥雞

鬥雞的起源於春秋戰國時代，到唐朝時，十分盛行，不僅在民間設有鬥雞場，讓群雞相互攻鬥，就連皇上也喜歡玩鬥雞。

據說唐明皇十分喜愛鬥雞，曾經不惜重金，在宮廷中設置一個豪華的雞坊，還派人專門養雞，作為鬥雞之用，可見唐代宮廷中鬥雞風氣之盛。至宋朝之後，鬥雞的風俗才逐漸式微。

清明節的習俗之六：插柳

俗諺說：「清明不戴柳，紅顏成皓首。」「清明不戴柳，死後變黃狗。」

民間在清明節有插戴柳枝的習俗。在祭墓踏青時，人們往往還折幾支柳枝帶回家，插在門楣上或用柳枝編成柳帽戴在頭上，似乎說明了柳枝具有避邪的功用。

因為清明是中國的三大鬼節之一，為了防止鬼的侵擾迫害，再加上正值柳枝發芽的時節，於是人們紛紛戴柳條以避邪了。

清明節的習俗之七：賜火

古人四季用不同的木材鑽木取火，春天取榆，稱柳之火；夏天取棗，稱杏之火；秋天取柞，稱楢之火；冬天取槐，稱檀之火。

也就是說，換季之時，新取的火叫做「新火」，前一季節的火就叫做「舊火」。

因為寒食節全國禁火寒食，把所有的火種都熄滅了，所以到了清明要重新鑽木取火。

唐代皇帝在這一天舉行隆重的賜火儀式，把新火賜給群臣，以示對大臣的寵愛，據說每年參加鑽火的人很多，誰若能先鑽得火，把火種獻給皇帝，就可以得到皇帝的賞賜。

清明節的習俗之八：拔河

拔河發明於春秋戰國時代，當時叫做「牽鉤」。

主要使用的設備是一條粗麻繩，兩頭還分有許多小麻繩，在古代比賽時，以一面大旗為界，視哪一方先把另一方拔過中線（代表河流）就算是勝利。

拔河的目的是為了增強體質，最初是在軍隊中盛行，後來才流行於民間。

唐玄宗時，曾在清明節時舉行大規模的拔河比賽，從此以後，清明拔河遂成習俗。