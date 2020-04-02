我站在烈烈風中，恨不能蕩盡綿綿心痛。望蒼天，四方雲動，劍在手，問天下誰是英雄？傷心處別時路有誰不同，多少年恩愛匆匆葬送。我心中，你最重，悲歡共，生死同，你用柔情刻骨，換我豪情天縱。我的淚，向天沖， 來世也當稱雄，歸去斜陽正濃。

月影裡，烏江邊，一曲悲壯怎能痛解我滿腔豪情？今朝一刎，怎能斷我一世柔情？四面楚歌意氣盡，把酒對月塵如夢。魂過垓下，淚落滿襟，橫刀正立馬。潺潺江水滾滾過，天地蒼蒼一盛世。

驚濤拍岸，惡浪滔天。夜宿烏江，晚風勁吹，月明星稀，難枕入夢。難舍你，百代芳華，一世深情。遺恨江東應未消，芳魂零亂任風飄。肝膽寸寸斷，恨我無言對君。共悲歡，同生死，多少恩愛在歷史的帷幕下流轉。

人世間有百媚千紅，我獨愛你奪目嬌豔花一朵。只有你與我生死與共。長風凜冽，劃破蒼寒。毅然鐵血柔情，愁容何堪？苦笑間，蠶眉冷豎。傷心處，輕撫你三尺青絲，再擁你雲霓婀娜。

古道西風，哀雁驚風遠去。海誓雖在，三千里草木一夜枯黃。山盟雖在，可這五尺青鋒暗淡如水，無力挽烏騅韁鑾，力拔山兮又如何？卻不能護我心中摯愛。只恨今世，不能為你傾盡柔情似水。人已逝，情卻在。望天長歎，淚兩行。

香消玉殞，你靜躺在我的懷中。天，何不長情？月，何不長圓？ 你以這樣的方式，穿透層層烽煙，凝望連綿不斷的深情。愛已隨風，夢亦成空，百般柔情只留下帶血的唇，絕世的刎。淒迷淚眼，脈脈相送，送不走一路傷與悲。

隔岸狼煙四起，追兵如蟒，十面埋伏。想我金戈鐵馬，戎馬半生，拔劍揚眉誰能比肩？此刻英雄末路，風起雲湧，斷桅沉舟，哀哀漁火。回望過往，唯有感歎撕裂長空。天命難違，無語對江東，一刎謝父老。浮華遠影隨塵去，絲絲情縷剪不斷。

紅顏為君死，英雄為情盡。願與君長眠，兩情永相牽，生死相依。鳳凰涅槃，方能化作再世的輪回。塵世烈火的焚燒，痛苦的熬煎，縱然無憾，只為再赴一場來世的相遇相依。

江水東去，淘盡千古風流人物，蕩盡萬古豪傑，蕩滌不去的是，永遠是我癡情刻骨，心底最深的痛。在茫茫人世間，一曲悲歌，終為塵土。

作者：夢裡花落