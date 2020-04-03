西雅圖市長呼籲延長COVID-19影響下人口普查回應最終期限

市長敦促居民線上完成人口普查問卷

西雅圖市長Jenny A. Durkan於3月26日致信美國人口普查局，要求該局將2020年人口普查的最終期限從2020年8月14日延長至2020年9月30日。致人口普查局的信函由紐約市市長Bill de Blasio、芝加哥市長Lori Lightfoot和聖荷西市長Sam Liccardo共同擬定。全國共有40位兩黨市長在信上簽名，呼籲人口普查局延長人口普查最終期限。

從3月12日至20日，住戶收到了參與2020年人口普查的首份邀請函。此邀請函包含一個唯一的ID代碼，可用於線上完成人口普查。西雅圖居民即刻便可使用或不使用該代碼線上訪問 www.my2020census.gov，在該網站上填寫其人口普查表格。

市長的信函中表示，COVID-19大流行病已危害了城市確保完整、安全和準確統計其人口的能力。隨著強制停止所有大型聚會和實施社會疏離做法，包括人口普查局在內的城市和合作夥伴組織不得不取消會議、研討會、社區和鄰里活動以及各種逐戶上門拉票行動。您可以在此處閱讀整篇信函。

Durkan 市長表示：「我敦促所有西雅圖居民填寫其人口普查表格—這是我們可以做的最關鍵的事情之一，以確保西雅圖獲得我們所需的資源。西雅圖在過去十年一直是發展最快的城市之一，我們的2020年人口普查統計應該反映出我們的新居民。但是毫無疑問，COVID-19大流行病已經威脅到我們確保完整、安全和準確統計的能力，即每一名居民，無論其背景如何，其投票權和政治代表權都會下降，他們來之不易的聯邦福利會減少並且基本服務也會減少，這將會改變我們世代相傳的社區形態。在不能公平的接入寬頻的情況下，任何拒絕延長這一最終期限都將必定導致人口普查出現歷史性低估，我相信這既不是總統的目標，也不是人口普查局的目標。」

Bill de Blasio 市長表示：「從一開始，紐約市在受到制肘的情況一直對抗COVID-19。紐約人參與2020年人口普查比以往任何時候都更加重要，以確保我們擁有下一個十年理應擁有的資源。我呼籲人口普查局延長人口普查期，以便將所有美國人統計在內，而不會危及他們的健康和安全。」

Lori Lightfoot 市長表示：「在即將到來的2020年人口普查中實現完整而準確的統計對芝加哥以及全國其他城鎮的未來至關重要。儘管芝加哥會持續全力以赴地實現這一目標，但現實是，由 COVID-19 危機造成的前所未有的情況要求我們所有人適應現狀，首先是將人口普查最終期限推遲到 9 月底。這將使我們的政府機構和無數地方合作夥伴能夠開展必要的關鍵外展服務，以確保我們的所有居民都能獲得代表並對他們負責。否則，我們收集有關我們全國人口的基本資料、確定在國會中的適當代表席位以及為我們的所有社區爭取必要資金的能力將受到阻礙。」

Sam Liccardo市長表示：「聖荷西是美國最多元化的城市之一，而在人口普查工作中，我們的人口通常被低估。我們知道人口普查非常重要，不僅體現在確定政治代表權方面，而且還體現在確保聖荷西獲得我們在為教育、住房和社會服務提供的聯邦資金方面的公平份額。COVID-19大流行病已挑戰了我們確保完整統計的能力，在聖荷西，我們相信每個人都應被統計在內。我們希望人口普查局會同意。」

2019 年，西雅圖市與金郡和西雅圖基金會合作，啟動了一項150萬美元的區域人口普查基金，用於向進行人口普查外展服務和教育、特別是向歷史上人口被低估的社區進行外展服務和教育的地方社區組織進行投資。這些外展服務策略中的許多策略都依靠與居民之間的直接、面對面的溝通以及互動，以鼓勵人們參與人口普查並克服參與障礙，正是這些障礙導致了許多社區的人口在歷史上被低估。

此外，2020 年是十年一次的人口普查將首次主要在線上執行。以前，居民會透過郵件收到人口普查問卷，然後用手填寫並寄回到人口普查局。今年，居民收到了一封來自人口普查局的信函，鼓勵他們在線上填寫人口普查表，不過調查對象還可以要求提供紙質版本或透過電話填寫該表。

Pew Research Center（皮尤研究中心）的資料顯示，少數民族、老年人、農村居民以及教育和收入水準較低的人群在家中享有寬頻服務的可能性較小。家庭年收入低於30,000美元的約十分之三的成年人 (29%) 沒有智慧型手機。超過十分之四的人沒有家庭寬頻服務 (44%) 或傳統電腦 (46%)。這突出表明了，如果只能以數位的方式進行人口普查外展活動，在歷史上被邊緣化的群體人口被明顯低估的可能性。

「推遲人口普查將確保我們會對所有人進行統計。確保不斷增長的西雅圖人口獲得聯邦資源以滿足我們居民的需求至關重要。」M. Lorena González議長（全市第9席）說道。「利用更多的時間來接觸我們歷史上人口被低估的有色人種社區以及無紀錄和移民社區尤為重要。我們知道，冠狀病毒危機使外展服務更加困難，因此每個社區都必須收到有關訊息，即人口普查很重要並且會安全地統計每個人（無論其身分如何），以確保我們的社區將獲得我們為學校、道路、營養和醫療保健機會等所需的服務資金。」

市議員（全市第8席）兼西雅圖人口普查特別工作組的共同主席Teresa Mosqueda表示：「人口普查比以往任何時候都更加重要，特別是在由於這種大流行病的影響而導致城市和州將需要更多聯邦資源的時候。聯邦政府應該推遲人口普查的最終期限，因為存在具有競爭性的優先事項，並且在大流行病期間，外展服務比以往任何時候都更加困難。如果我們不推遲，則將對我們的在歷史上人口被低估的社區造成損害，這些社區依靠社區參與和集會地點來接收有關人口普查的資訊。」

ReWA 的執行董事兼西雅圖人口普查特別工作組的共同主席Mahnaz Eshetu表示：「我會敦促人口普查局延長最終期限，以便確保在歷史上人口被低估的社區能夠完成人口普查。由於COVID 19大流行病和社會疏離要求，我們不得不取消已計劃的人口普查相關研討會，以及對服務水準低下的社區提供的面對面直接援助。我們需要更多時間來接觸並鼓勵我們這座大城市裡的所有居民作出回應。」

過去的兩年中，西雅圖市一直在與我們的合作夥伴緊急合作，以便為完整、安全和準確的 2020年人口普查做準備。在市長於2020年發佈的市情咨文中，她宣佈了為人口普查做準備的新措施，包括在整個西雅圖內的圖書館和社區中心處建立人口普查援助中心。由於COVID-19 大流行病和公共集會的禁令，這些工作已被擱置，從而進一步強調了推遲2020年人口普查的必要性。

此外，西雅圖市還為籌備2020年人口普查做出了以下工作：

建立西雅圖人口普查特別工作組，以便就西雅圖市政策和對在歷史上人口被低估的社區進行的外展服務提出建議；

與西雅圖基金會和金郡共同啟動有史以來第一個區域人口普查基金，以便向擔任受信任的人口普查送信者的社區組織分配150萬美元；

對抗 Trump 政府的反移民企圖在人口普查中納入公民身分問題；

與華盛頓州合作，向地方少數民族媒體渠道投資15萬美元，以幫助在社區中提供援助並建立信任；

繼續與社區組織和市各部門合作，以確保人們掌握他們填寫人口普查所需的所有資訊；以及

使西雅圖市的社區聯絡員活躍工作，以提供特定的和針對性的人口普查數位外展服務策略。

如需瞭解有關西雅圖市為確保完整、安全和準確的2020年人口普查統計所做的工作的更多資訊，請訪問www.seattlecensus.org。若要填寫您的2020年人口普查表格，請訪問 my2020Census.gov。