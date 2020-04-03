西雅圖敦促Department of Justice在 COVID-19疫情期間關閉Seattle Immigration Court並延長移民期限

鑒於當前的 COVID-19 疫情以及州長最新的「留在家裡，保持健康」指令，西雅圖市長 Jenny A. Durkan 和議長 M. Lorena González 以及社區領導人和法律服務提供者聯合呼籲關閉 Seattle Immigration Court（西雅圖移民法院）。

「這不僅破壞公共衛生，還是一項人權問題，」市長Durkan說道。「Trump政府不顧疫情肆虐的形勢以及多個州要求居民留在家裡的指令而允許移民法院正常運作，這是十分魯莽和不負責任的做法。我和國會議員Pramila Jayapal及議長González在這裡和全國各地聯合主張並要求Department of Justice（司法部）立即撤銷在州長的「留在家裡，保持健康」指令生效期間重新開放Seattle Immigration Court的決定。鑒於此時全球公共衛生緊急形勢，我敦促 DOJ延長移民法院申請期限，以便移民及其法定代表人無需在保護自身健康與遵守公民移民程序期限要求之間做出選擇。」

「當我們要求華盛頓居民在非絕對必要的情況下留在家中時，卻又迫使我們的移民家庭在人群密集的移民法院露面，從而將他們及他們家人的健康置於危險之中，這是十分不合理的做法，」議長 M. Lorena González（全市第9席）說道。「此外，Immigration Detention Center（移民拘留中心）應該釋放被拘留者，以便他們可以返回家中，與他們的家人一起保持健康和安全。在疫情期間，這兩項失敗的舉措放大了對於在這場危機之前已經存在的全面移民改革的需求。我們的移民家庭應受到更好的對待，Department of Justice和Trump政府不應為了發表政治聲明而在公共衛生危機期間將他們置於不必要的危險之中。」

DOJ Executive Office for Immigration Review（EOIR，移民審查執行辦公室）於3月13日宣佈法院將關閉至4月10日，據報導，這是因為法院中有人已接觸COVID-19。在3月25日做出的史無前例的不明智決定中，DOJ EOIR宣佈Seattle Immigration Court將於第二天重新開放且法院申請將於3月30日到期，這比原來的4月13日重新開放要早得多。

在給EOIR主管James McHenry的信函中，Washington Chapter of the American Immigration Lawyers Association (AILA-WA) 以及一些西雅圖非營利機構表示他們對該公告感到失望，並指出突然開放會「迫使被申請人及其代表人在48小時內艱難地完成申請——考慮到需要在明天之前郵寄包裹——而他們有充分理由認為在4月13日才到期。」此信函概述了突然宣佈的這項申請期限將如何迫使律師及其客戶必須返回華盛頓各地的法律辦公室，而枉顧當前的「留在家裡」指令。DOJ的行動所導致的一個非常真實的結果就是，律師及其客戶必須在這場冠狀病毒疫情期間將他們的健康置於危險之中。

為了幫助在西雅圖受COVID-19嚴重影響的移民和難民群體，西雅圖市創建了一個全新的集中式網站，居民可以在這裡查找關於市、縣和州提供的救助計畫的資訊。此網站具有快速語言存取的自動翻譯功能，並為工人、藝術家、小型企業、非營利機構、家長、房東和社區成員收集各種資源，以便西雅圖市居民可以在這場史無前例的公共衛生危機期間更加容易地獲得幫助：http://www.seattle.gov/mayor/covid-19。