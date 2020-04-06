市長與眾議員呼籲居民完成2020人口普查表格，幫助西雅圖爭取聯邦資源

Jenny Durkan市長、眾議員Pramila Jayapal、Lorena González議長與市議員Teresa Mosqueda於今日呼籲市民完成2020人口普查表格，幫助西雅圖取得必要的聯邦資源。截至2020年3月31日，已有42%的西雅圖居民完成了人口普查表格，高於全國34.7%的完成率。

從3月12日至20日，住戶收到了參與2020人口普查的首份邀請函。此邀請函包含一個唯一的ID代碼，可用於線上完成人口普查。西雅圖居民即刻便可使用或不使用該代碼線上造訪www.my2020census.gov，在該網站上填寫其人口普查表格。居民可以在線上、致電或以郵寄方式完成人口普查表格。2020人口普查表格中不包含公民身份問題。

上週，Durkan市長致信UnitedStatesCensusBureau（美國人口普查局），要求該局將2020人口普查的最終期限從2020年8月14日延長至2020年9月30日。致CensusBureau的信函由紐約市市長BilldeBlasio、芝加哥市長LoriLightfoot和聖荷西市長SamLiccardo共同擬定。全國共有40位兩黨市長在信上簽名，呼籲CensusBureau延長人口普查最終期限。CensusBureau尚未回應此信。

「所有西雅圖居民都應預留幾分鐘完成人口普查表格，這是確保西雅圖能獲得幫助居民所需資源的關鍵事項之一。西雅圖在過去十年一直是發展最快的城市之一，我們的2020人口普查統計應該反映出我們的新居民。」Durkan市長表示。「我們知道每一位市民都至關重要，每一個人都必須獲得重視，因此我們正在努力確保我們的居民擁有應得的資源和資訊來參與2020人口普查。我非常感謝一直以來，即便在前所未有的COVID-19全球性流行病期間，也持續推廣活動的在地社區組織。」

「選民們經常問我，他們能做些什麼來為社區帶來積極變化，尤其是現在，在COVID-19大流行期間，我們面臨著前所未有的挑戰。您能做的其中一件事情就是完成您的2020人口普查表格，這件幾分鐘內就能完成的簡單事項能協助形塑我們共同的未來。人口普查有助於政府瞭解並分配未來各區總額高達數十億美元的醫療保健、教育、住房和交通預算。」眾議員Jayapal表示。「華盛頓州和西雅圖地區在2020人口普查的自行回覆率已經高於全國平均水準，我對此引以為傲，但我們需要100%的參與率。居民只需花幾分鐘就可以在線上、致電或以郵寄方式完成人口普查，普查過程中絕對不會詢問您的公民身份、移民身份或社會安全碼。這是一個每十年才有一次的公民參與機會，千萬不要錯過了！」

「居民能取得醫療保健、住房、糧食與其他安全網計劃比以往任何時候都更加重要。因此每個西雅圖人，不論身份地位，都必須完成人口普查，讓我們的城市獲得應得且公平的聯邦資金份額。精確的統計能確保我們未來資源充足，以維護我們優良的公共衛生、交通與教育系統。」M.LorenaGonzález議長表示（第九席，不分區）。

「COVID-19疫情加劇了美國人日常所面臨的不平等，尤其是女性、有色人種、老年人、移民、LGBTQIA族群（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者和酷兒）以及低收入勞工。這些族群在過去的人口普查中一再地遭到低估，導致他們在學校、住房、公園與道路等必要的聯邦資源方面處於不利地位。我知道西雅圖的勞工階級家庭與個體在這場公共衛生危機中，正面臨著難以想像的健康與經濟衝擊，但我鼓勵所有的西雅圖家庭花一點時間完成人口普查。這一件只需幾分鐘就能完成的事情，足以影響往後好幾代的西雅圖人。」市議員（第八席，不分區）暨SeattleCensusTaskForce（西雅圖人口普查特別工作組）共同主席TeresaMosqueda表示。

美國10年才進行一次人口普查，若統計數據不完整，後果不僅僅是數字上的差別：居民接下來整整十年的生活可能會受到重大影響。完整的人口普查將確保西雅圖獲得公平的聯邦資源份額，這些重要資助對於西雅圖家庭和社區所依賴的其他聯邦計劃也至關重要，包括HeadStart、SupplementalNutritionAssistanceProgram（SNAP，補充營養援助計劃）、Medicare和Medicaid。

西雅圖市為2020人口普查做了以下籌備工作：

建立SeattleCensusTaskForce（西雅圖人口普查特別工作組），以便就西雅圖市政策和對在歷史上人口被低估的社區進行的外展服務提出建議；

與SeattleFoundation和金郡共同啟動有史以來第一個區域人口普查基金，以便向擔任受信任的人口普查送信者的社區組織分配150萬美元；

對抗Trump政府嘗試在人口普查中納入公民身分問題的反移民企圖；

與華盛頓州合作，向地方少數民族媒體渠道投資15萬美元，以幫助在社區中提供援助並建立信任；

繼續與社區組織和市各部門合作，以確保人們掌握他們填寫人口普查所需的所有資訊；以及

協助西雅圖市的社區聯絡員活躍工作，以提供特定和針對性的人口普查數位外展服務策略。

如需瞭解有關西雅圖市為確保完整、安全和準確的2020人口普查統計所做的工作的更多資訊，請訪問www.seattlecensus.org。若要填寫您的2020人口普查表格，請訪問my2020Census.gov。