波音在疫情期間無限期延長停產

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（JY譯）隨著新冠病毒繼續在華盛頓州肆虐，波音週日（5日）宣佈，將延長停止其在普吉特海灣（Puget Sound）和摩西湖市（Moses Lake）工廠的生產，直至另行通知。該決定影響到波音在該州的70,000名員工中的大約30,000名，其中包括該航空巨頭在埃弗里特（Everett）和倫頓（Renton）的商用飛機組裝廠的大量員工。但這個決定不會影響在南卡羅來納州生產787的工廠。

「延長停產的決定，是鑑於公司考慮到員工的健康和安全、目前華盛頓州COVID-19傳播的評估、供應鏈的可靠性以及政府衛生部門的其他建議。」公司代表在聲明中說。該公司上月25日，宣佈讓大西雅圖地區的工廠暫停生產兩週（至4月8日），此前一名波音員工因感染新冠病毒死亡。但是波音的最新指令無限期地延長了停產時間。

波音員工在最初的兩週停工期間將獲得正常工資，從本週則開始轉為使用帶薪假、休假和病假形式，但將繼續獲得醫療福利。少數志願者會留在工廠繼續進行必要的工作，例如安全和完成飛機的妥善存放。大西雅圖區可以在家工作的波音員工不受這次停產影響。

該公司表示，截5日，在約16萬名員工當中，有135名員工確診。其中，有95名員工在華盛頓州。