疫情影響經濟 州長從華州預算中削減了數億美元

（JY譯）隨著新冠狀病毒大流行，對華盛頓州的企業影響重大，導致華州稅收出現困難。因此﹐，華州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）決定，從華州運營預算中削減4.45億美元的開支。這可能是前所未有的舉動，英斯利調整了華州的兩年運營預算藍圖，對超過140個項目被否決了。由於華州必須批准一項在四年內保持平衡的預算，華州議員們上個月批准了補充預算，將目前的兩年開支計劃調整至535億美元。州長的削減目標是新支出，或要求該州議員批准增加現有計劃的預算，而不是削減人們已經依賴的項目。

削減最大的項目是在2023年前，為貧困學區提供指導顧問的1.16億美元開支。根據華州財政管理辦公室（Office of Financial Management，OFM）的說法，這個項目是英斯利和州民主黨人支持的，將在華州貧困學區增加370名新的指導顧問。州長還拒絕在2023年之前撥款3500萬美元，用於培訓K-12輔助教育工作者，以及為該州機構預留的5,000萬美元，用於開發減輕氣候變化的項目。

由於疫情爆發，州長頒發了「居家令」，這使很多商家暫時關閉業務、體育賽事和音樂會被取消。經濟活動的下降打擊了華州的州稅收入，該州的稅收很大程度上取決於營業稅。為了應對快速下跌的經濟形勢，州長不得不削減不必要的開支。但是英斯利的否決最終可能還不夠，日益惡化的經濟形勢可能會在未來幾個月或一年中削減預算中的其他支出，可能會影響到學校、公共休憩設施、監獄和一些社會服務等。

坎布里奇島（ Bainbridge Island）代表兼首席參議院民主黨預算家，參議員克里斯汀·羅爾夫斯（Christine Rolfes）表示，立法機關可能需要在今年年底前召開一次特別會議，以「做出更加艱難的決定」。

即使議員們在3月12日完成了2020年度的立法工作，他們還是需要準備對付疫情。他們最終批准的補充預算削減了一些支出，並留下了議員們最初討論的大量預算儲備。他們還批准從該州的雨天基金（Rainy Day Fund）中使用2億美元來應對迅速蔓延的疫情。