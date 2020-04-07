羅斯福號艦長因發出艦上疫情警報遭撤職 千名人員關島下船隔離檢疫

（JY譯）指揮載有近5,000名人員西奧多·羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）的布雷特·克羅澤爾（Brett Crozier）上尉星期四（2日）被解除指揮權，但他將保持職務並繼續留在海軍中。他於5日，被確診COVID-19。

克羅澤爾3月30日發出警報，向海軍領導發送了一封措辭嚴謹的信，其中詳細說明了他對COVID-19病毒在艦上傳播的擔憂。這封信洩漏給媒體並引起了一系列的頭條新聞。他在信件中寫道：「現在並非打仗，艦上海軍人員不需要犧牲。我們現在如果不採取行動，就無法讓我們最信賴的資產，也就是我們的官兵得到妥善的照顧。」他指因艦上空間有限，乘員不可能進行14天隔離與「保持社交距離」措施，要求上級採取「果斷行動」。

美國海軍部代理部長托馬斯·莫迪（Thomas Modly）在新聞發布會上說，克羅澤爾被免職，因為他通過「非安全，未分類的電子郵件」向「廣大的人們」，而不是指揮官（chain of command）發送了這封信，即違反良好秩序和紀律原則。。莫迪說：「毫無疑問，克羅澤爾上尉做了他認為最符合海軍人員安全和合適的事情。不幸的是，情況恰恰相反。他沒有解決問題的計劃，而是不必要地引起了海軍陸戰隊和其家人的懮慮。」

莫迪堅稱那是他的決定。他稱讚了克羅澤爾，但他指得出結論是，克羅澤爾「讓船上發生COVID-19的爆發，突顯他的專業能力不堪重負。」

在一份聲明中，美國眾議院軍事委員會（United States House Committee on Armed Services）民主黨高層們，強烈批評了罷免克魯澤爾的決定。「在關鍵時刻，羅斯福號航空母艦面臨著COVID-19大流行，克羅澤爾艦長被阮除指揮權，這是魯莽政治行動，不適當的命令。」聲明由該委員會的華盛頓州眾議員亞當·史密斯（Adam Smith）、康涅狄格州眾議員格喬·考特尼（Joe Courtney）、加州眾議員約翰·加拉門迪（John Garamendi）和傑基·斯佩爾（Jackie Speier）一起發表。

羅斯福號航空母艦，在星期五（3日）在關島上岸，約2,700人陸續上岸隔離並接受檢查，已知3日止，超過110多名航母官兵對COVID-19檢測呈陽性。