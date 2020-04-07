西雅圖研究小組有新COVID-19治療方法 將進行人體試驗

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（JY譯）美國食品藥物管理局（FDA）已經批准了一項新的新冠狀病毒免疫療法臨床試驗，以便繼續進行。這是一種使用特殊類型的免疫細胞，稱為「自然殺傷細胞」（natural killer cell）的治療方法，它在對抗某些癌症方面有顯著效果。

西雅圖傳染病研究所（Seattle’s Infectious Disease Research Institute，IDRI）表示，正在與位於新澤西州的Celularity合作，共同協調開展研究性免疫療法的人體試驗。該療法適用於病情足以住院的COVID-19患者，這意味著該病毒已經開始攻擊其肺部。

IDRI首席執行官科里·卡斯珀（Corey Casper）說︰「我們現在感到這種不可思議的緊迫感。患有中度疾病的患者，目前還沒有其他好的療法。」

卡斯珀解釋說︰「當病毒進入你的體內時，你的免疫系統就會對其進行攻擊。但是，當COVID-19到達你的肺部時，你的身體就會開始向那裡進攻。那將進一步加劇炎症。你的肺部可能充滿液體。西雅圖的首批重症患者，實際上他們死於與病毒對抗的免疫系統拼發症。」

他們即將開始測試的方法是為住院患者提供一種稱為「自然殺傷細胞」治療。卡斯珀說：「患者將得到一袋由這些免疫細胞組成的靜脈注射袋。我們將這些注入到體內，它們將進入肺部，殺死病毒，並控制病毒引起的炎症。」他指，中國的COVID-19重症患者被發現的自然殺傷細胞數量較低。卡斯珀說：「我們認為，通過將這些關鍵的免疫細胞注射給患者，能增強患者缺乏抵抗感染的能力。」

位於新澤西州Celularity的公司正在生產其自然殺傷細胞產品CYNK-001的輸注液。西雅圖的IDRI正在處理臨床試驗部分，該部分將從86名患者開始。

卡斯珀表示，自然殺傷細胞已經在一些用盡其他治療方法的血癌和腦癌患者中顯示出成功。卡斯珀說：「看到癌症消失是我見過的最不可思議的事情之一。我們希望通過相同的過程，自然殺傷細胞能像殺死癌症細胞一樣殺死新冠狀病毒。」

該公司希望在幾週內開始治療COVID-19患者。 參加人體試驗的患者將在華盛頓州、東岸和其他潛在地區。

卡斯珀說，這種生物技術將來也可能用於治療新病毒。他補充說：「除了有望成為COVID-19的急需治療方法之外，自然殺傷細胞的生物學特性表明，這種免疫療法有可能被用作未來大流行感染的治療方法。」