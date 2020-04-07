過敏、感冒、流感、新冠狀病毒？你的症狀可能意味著什麼？

（JY譯）現在，很多人容易處於被迫害的狀態。當喉嚨發癢時，他們會想︰我是不是感染了新冠病毒嗎？也許吧，也許不是。特別是每年的這個時候，春天不止是花草樹木盛開的時候，也花粉過敏等問題「盛開」的時候。根據《Q13》報導，健康保險公司Regence BlueShield的高級執行醫學總監德魯·奧利維拉（Drew Oliveira）博士分析過敏、感冒和流感和新冠病毒症狀間的差異。

過敏性鼻炎，又稱為花粉症或季節性過敏性鼻炎。「首先是打噴嚏、鼻塞、流鼻涕甚至頭痛。其次是鼻子癢、眼睛瘙癢及流眼水。但是過敏不會伴隨發燒、身體疼痛或類似的事情發生。」奧利維拉說，如果你只有打噴嚏和流眼水，可能就是過敏。他說，如果你過去有過敏症，請服用抗過敏藥，如果之後你感覺好轉，則可以很容易地自我診斷這只是過敏。

但是，如果抗過敏藥不起作用怎麼辦：只是感冒嗎？

「普通感冒很普遍，是一種上呼吸道的病毒性感染。與過敏症很相似眼睛和鼻子瘙癢、流鼻涕等、但你會出現喉嚨痛和發低燒等的典型徵狀。要知道100.5°F，通常不會有嚴重肌肉酸痛之類的症狀。」說起普通感冒，奧利維拉說，流感現在非常普通，但隨著進入溫暖的月份，這種病將變得越來越少。「流感會引起發商燒、身體酸痛、感到疲倦、頭痛、腸胃不適、噁心或腹痛。」他補充說。

現在，COVID-19和流感的症狀表現非常相似，奧利弗里亞指，冠狀病毒可以對人產生不同的影響。至于新冠病毒的常見症狀有︰通常表現出咳嗽和/或呼吸急促。發燒並伴有肌肉酸痛，人們真的感到非常非常疲倦。

那麼你怎麼知道區別呢？什麼時候從無所顧慮到更嚴重呢？奧利弗里亞說，如果你擔心的話，首先要做的就是測量體溫。「如果你的體溫超過100.5°F，我們建議你去看醫生。他們將通過一系列問題來檢查您是否應該接受COVID-19測試，或是可以待在家中自行康復。」他強調，如果你出現呼吸困難的問題，就需要儘速就醫。

總結︰過敏和普通感冒會打噴嚏、鼻子癢、眼睛濕潤、泛紅，流鼻涕等；但感冒導致發燒。流感有發燒、咳嗽、肌肉酸痛、疲勞、發冷、出汗、充血等症狀。新冠狀病毒則可能需要2天到2週的時間才會出現發燒、咳嗽、呼吸急促和呼吸困難等症狀。