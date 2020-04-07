3月23日，州長Jay Inslee給全華州發布了一項命令 (留在家裡，保持健康(Stay Home, Stay Healthy)) 。該公告指出：

該新規定已被延遲持續到5月4日。

可允許的活動：

去雜貨店購物和去餐館點菜外帶（也允許送餐服務）。

去看醫生和去藥店。

散步、跑步、騎自行車和園藝。當你做戶外活動時，必須與他人保持六英尺距離。

去加油站、食物銀行、便利店、銀行和洗衣店

如果您從事的是”必要業務“，則可繼續工作

不被允許的活動：

參加任何需要和人接觸的休閒、興趣或社交俱樂部

觀看或參加體育比賽和練習

參加婚禮或葬禮

參加宗教活動

參觀博物館、劇院、藝術畫廊或籌款活動

參加音樂會、節日或遊行

去健身房或健身中心進行鍛煉

去美甲沙龍、理髮店或紋身店

去酒吧或在餐館吃飯（這兩種活動都已被禁止）

2020年3月23日，州長Jay Inslee在華盛頓州發布了“Stay Home – Stay Healthy” （”留在家裡-保持健康”）的命令。該命令將持續至少兩週，華盛頓居民都應留在家中，個別情況除外。個別情況包括上班的單位屬於必要業務。

州長指示那些具備遠端工作能力的公司可以繼續運作。對於員工不能在家工作的公司，請流覽州長辦公室提供的哪些是必要業務指南。醫療行業的雇主應遵循華盛頓州衛生部和疾病控制和預防中心（CDC） 的具體指導。

繼續運作的必要業務應該：

考慮將冠狀病毒高風險的員工暫時調派到不涉及與公眾密切接觸的崗位中。提供靈活的休假政策給這些員工。高危人群包括60歲以上的人、有潛在健康狀況或懷孕的人。

確保員工和客人避免密切接觸（保持6英尺距離）。



提示建議： 任命一名工作人員來確保站在隊伍或在進行會議的人，無論室內或室外，保持6英尺的距離。

在流量大的區域，利用間隔工具來疏開隊伍。例如，在地板上貼上膠布提醒人們保持距離。

每天檢查並監測員工的病症，確保發燒、咳嗽和打噴嚏的生病員工留在家中。

確保員工保持良好的衛生：

員工應在抵達公司後，每次使用完洗手間、飯前和飯後用暖水和肥皂洗手20秒。

建議員工避免觸摸眼睛、鼻子或嘴巴。

確保員工能夠方便地使用洗手、消毒、清潔等設施。

遵循清潔指南（例如，每天對平時經常接觸的表面進行頻繁的清潔和消毒）。提示：指定一名清潔工人頻密地清潔和消毒通常接觸的表面。

告知員工在感染COVID-19時要採取以下步驟：

如果您有COVID-19的症狀（發燒、咳嗽和呼吸急促是最常見的），您應該：

留在家裡。

找出與您有過長時間密切接觸的同事（在6英尺內接觸10分鐘或更久）並通知他們可能已經暴露於病毒，以便他們可以仔細觀察症狀。密切接觸者也應在最後一次與病人接觸後開始在家隔離14天。

遵循如果您生病了該怎麼辦的公共衛生指南。

指示員工前往華盛頓州衛生局病人資料為確診或疑似確診COVID-19或可能接觸過病毒的人獲取更多資訊。

為保護COVID-19風險較高的員工，病假政策應含靈活性並跟隨公共衛生指南的建議。通知員工這些相關條例。

患有COVID-19症狀的僱員無需提供醫生便條（或西雅圖和金縣公共衛生局的便條）來證明自己患病或重返工作崗位。醫療工作人員可能已經非常繁忙，無法提供此類文件，叫他們提供證明只會影響他們專心照顧病人。患有COVID-19症狀的僱員無需提供醫生便條（或西雅圖和金縣公共衛生局的便條）來證明自己患病或重返工作崗位。醫療工作人員可能已經非常繁忙，無法提供此類文件，叫他們提供證明只會影響他們專心照顧病人。

大多數雇主不需向西雅圖和金縣公共衛生部舉報患COVID-19的員工。公共衛生局將收到來自醫療保健提供者的報告或直接從員工那裡收到報告。注意：醫療保健和社會服務機構（如老人院、無家可歸者收容所、托兒服務中心）的負責人應向公共衛生部門報告。

雇主不應公開私人健康資訊。

在金縣，公共衛生COVID-19預防工作已廣為接受。相信市民會以同樣的方式接受這項新的預防行動，以保障市民的健康。

州長的”留在家裡-保持健康”命令是有法律效力的。金縣不會特意去尋找違規行為，我們著重的是幫助人們了解社交距離和衛生的重要性，而不是開罰單。如果您對本指南有疑問或報告，請發送電子郵件至coronavirus@kingcounty.gov