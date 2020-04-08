文 | Zita

隨著冠狀病毒的爆發繼續在全球肆虐，在大流行導致的社會孤立時期，人們消耗大量媒體也不足為奇。然而從嬰兒潮，X世代，千禧世代到Z世代，各代使用媒體的頻道、喜好和習慣各有不同—但是人們到底在做什麼，以及他們如何緊貼趨勢？

全球網絡索引（Global Web Index）發現，自爆發以來，美國和英國超過80％的消費者表示他們在這段時間主要收看廣播電視和在線視頻（YouTube，TikTok）；68％的人們趨向上網搜尋大流行更新資訊，報告指出Z世代比起搜尋新聞，他們花更多時間在聆聽音樂上。

全球網絡索引調查了美國和英國年齡介乎16至64歲之間的近4000位互聯網用戶，以了解Covid-19的爆發如何改變了他們的媒體消費習慣。

Z世代（GEN Z）8至23歲—與covid-19爆發之前相比，Z世代中有超過一半的人觀看在線視頻內容上有顯著增加。他們傾向把時間用在網上看電影電視節目（38%）。其次，有31%的受訪者指通過玩遊戲以娛樂自己；並聆聽音樂（28%）。

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千禧世代（Millennials）25至39歲—千禧世代的用戶利用多種媒體類型收看更多不同的內容，包括在線視頻，在線電視和廣播電視。閱讀新聞（36%）和聽音樂（35%）的百份比較Z世代高。

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X世代（GEN X）40至54歲—X世代的用戶傾向把時間用作觀看廣播電視或線上電視；他們收聽收音機（38%）的百份比較觀看線上視頻（35%）高，其次是閱讀線上新聞資訊（31%）。

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嬰兒潮（Boomer）55至75歲—自疫情爆發以來，嬰兒潮一代的媒體使用變化最少，其中較明顯的是他們觀看廣播電視的時間有所增長。

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總體而言，年輕一代更喜歡通過在手機或電腦上玩遊戲來娛樂自己。 千禧一代在「吃貨」一項中脫穎而出，因為他們經常尋找烹飪食譜或學習健康飲食。消費者普遍認為，世界衛生組織（WHO）是更新COVID-19最值得信賴的信息來源。但是，就區域而言，並非每個地方都如此。 例如，美國消費者對世衛組織的信任度最高，而英國消費者則將其政府視為整體上最受信任的新聞來源。



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比起家人朋友的以訛傳訛或外國政府網站，消費者普遍較相信流傳在社交媒體上的信息。在Social Distacing 期間，與時俱進固然重要，但能夠保持一個積極的心態以應對蕭條對不少人來說才是重點，因此越來越多人購買新聞訂閱服務，近三分之一的Z世代考慮訂閱Netflix和迪士尼+。

可以理解的是，人們越來越擔心自己花多少時間在屏幕上。 但是，研究表明，與其把重點放在花在屏幕的時間本身，不如考慮遊覽或收看的內容如何對我們的心理健康產生重大影響。在Netflix上流行的電影電視節目和都與流行病有關，這可能意味著人們需要對現時的混亂進行虛擬化。無論我們消費哪種類型的內容，事實是，在這一大流行期間，每一代人都依靠他們的設備來進行信息傳播和分散注意力，這正正為媒體公司提供了一個吸引俘虜觀眾的巨大機會。