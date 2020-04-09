華埠國際區是西雅圖其中一個小企業的集中地，疫情爆發後各個餐廳商鋪都受到嚴重的影響。在生意滄涼的情況下，有的更面對結業的危機。就此，有網民在Facebook發起「支持華埠國際區」群組，宣傳和分享各小企業的故事，呼籲市民以最低的限度（購買外賣和禮券）幫助他們共渡難關。群組創始人更發起Go Fund Me活動，為醫護人員提供飯菜。 一旦達到目標，這筆錢將用從華埠餐廳購買食物，並送往各診所或醫院。

以色彩劃去仇恨

上月，多個餐廳的窗戶被破壞，翠園（Jade Garden）和其他商舖都紛紛在店面釘上木板。有塗鴉藝術家自發行動，用色彩掩蓋仇恨。







攝影師：Keoke Silvano

各方合作 幫助弱細社群

InterIm Community Development Association 聯合Sun Food Trading Co的Kasey Lau，西雅圖警察局的邁克·戈爾（Mike Gore）和洛拉·阿爾坎塔拉（Lora Alcantara）上尉於本週送遞超過120袋5磅大米和120瓶維生素C予國際之家的老人家。

Week 4 Video Edition: Started this week collaborating with Kasey Lau with Sun Food Trading Co, officer Mike Gore and Lieutenant Lora Alcantara with the Seattle Police Department. We delivered 120+ 5lb bags of rice and 120 bottles of vitamin C to the elderly at the International House.Big thanks to all of YOU supporting us, we have raised $3,490 in just 5 days!! Here is a link to InterIm Community Development Association gofundme page: [http://gf.me/u/xujgcm](http://gf.me/u/xujgcm)Next up: Thursday! Music Cred: This is how we do it – by Montell Jordan Seattle Department of TransportationSeattle Department of NeighborhoodsSeattle Office of the Mayor Posted by Henry Liu on Monday, April 6, 2020



攝影師：Eliza Guan

非營利團體 Intentionalist也更新了其超過700個商戶的外賣目錄指南，讓市民可以容易根據不同地區搜尋還在營業的餐廳。他們的市場平台幫助沒有在線店面的企業提供禮券出售：https://bit.ly/gift-certificate-marketplace。並發起了請願書，呼籲食品配送公司削減他們向獨立餐廳收取的佣金：https：//www.change.org/community-over-commission 。

分享正能量和資源

群組的網民亦很踴躍分享自己支持本土企業的點滴，Peony Bakery在上週發文表示每接一筆訂單，便會額外烘培50%的曲奇捐贈給港景醫療中心（Harborview Medical Center），他們在週三（8日）捐贈了350多個曲奇，以回饋社區並感謝我們的醫護人員。



Images/ Peony Bakery





亦有網民製作了300個棉口罩，用於捐贈給我們的醫護人員，以及教導市民如何在有限的資源下製造自己的棉口罩。