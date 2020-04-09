（JY譯）市長詹妮·杜爾坎（Jenny Durkan）週一（6日）下午發布了行政命令，將關閉市內公共設施並暫停活動直到至少5月4日，以配合州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）的「居家令」，並使其政策與西雅圖市保持一致。

英斯利禁止了在華州所有聚會以及關閉所有「非生活必需」業務，除非那些業務員工可以在家工作，並要求所有華州居民人除了「生活必需」活動，否則必須待在家裡。

杜爾坎延長至5月4日的政策包括：

關閉市內公共設施︰包括「現場」為公眾服務的櫃檯、西雅圖公共圖書館、社區中心和西雅圖市公共海灘等

暫停城市許可的活動，但將繼續評估可能重新開放的農貿市場

暫停在西雅圖市內的街道上支付停車費及其72小時停車規定，但不包括禁止停車或特殊區域

市內拖車限制在「可能造成安全隱患、交通堵塞或其他重大問題」的車輛

為餐廳建立的臨時裝載區

醫院和公共服務人員的臨時停車區

用於城市公用事業的靈活付款計劃和關掉政策

杜爾坎辦公室表示政策還包括延遲營業稅付款、減免城市設施租戶的租金以及保護對租客、非營利組織和小企業的禁止驅逐令。杜爾坎說：「限制人與人的接觸可以挽救生命，延長『居家令』對於繼續拉平曲線至關重要。因華州較早採取了「保持社交距離」抗疫措施，以減慢COVID-19在我們社區中的傳播，初步數據顯示我們的措施是有效果的。」

「我們知道我們的城市設施是重要的社區樞紐，為居民提供基本服務，所以許多城市服務已轉移至線上進行。為了我們社區的健康，我們大家都必須儘自己的一份力量，繼續聽從『居家令』和『保持社交距離』。這是一場馬拉松，而不是短跑。如果我們繼續關注彼此的健康和福祉，我們將克服這場疫情。」

杜爾坎週二（7日）表示，西雅圖市將在週四和週五暫停所有公共基礎設施項目的工作，以便該市及其承包商可以嚴格執行「保持社交距離」要求，並更新與COVID-19病毒大流行有關的健康和安全計劃。

儘管公共工程如西部西雅圖大橋維修是「生活必需」的項目，但工人在工作現場受到保護也是「勢在必行」，杜爾坎在新聞稿中說。她說：「我們的首要任務是基本工人的安全。」市長辦公室沒有透露是否有任何特殊事件或投訴導致了停工。

基本建設項目執行副主任洛雷雷·威廉姆斯（Lorelei Williams）表示，除了西部西雅圖大橋維修工程外，西雅圖交通運輸部（ Seattle Department of Transportation ）還有20至30個在進行的基本工程。此次停工還將中止可負擔住房建築工地的工作。

西雅圖中心的KeyArena的建築工程不受該命令的約束，因為承包商Mortenson於3月26和27日已自行關閉。Mortenson的副總裁兼總經理邁克爾·哈德（Michael Harder）說︰「在這2天，我們已徹底清潔現場，並實施詳細的防疫響應計劃。」

杜爾坎指已通知了該市的承包商，確保他們的健康和安全計劃符合市政府要求和最新的指南，如現場體溫測量、個人防護設備、「保持社交距離」、工人衛生、工地的衛生措施、發生事故後的措施和員工培訓等。西雅圖當局將審查更新後的計劃，不符合的承包商不能在週六恢復工程，如有需要將為施工管理團隊提供更多培訓。

華盛頓州交通運輸部已於3月26日宣佈，在英斯利發佈「居家令」後，它將暫停大多數工程。Sound Transit週一表示將停止「幾乎所有」建造工作。發展經理馬特·格里芬（Matt Griffin）在一封電子郵件中說，目前尚不清楚會議中心項目是否將暫停。