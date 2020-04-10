國旗半垂，舉國同悲。4月4日，庚子年清明節，全國各地各族人民深切悼念抗擊新冠肺炎疫情鬥爭犧牲烈士和逝世同胞。

習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人在首都北京參加悼念。

新冠肺炎疫情是新中國成立以來在發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。在抗擊疫情的嚴峻鬥爭中，一批醫務人員、幹部職工、社區工作者因公殉職，許多患者不幸罹難。

4日，北京天安門、新華門和全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍事委員會、最高人民法院、最高人民檢察院所在地，全國和駐外使領館下半旗志哀，全國停止公共娛樂活動，以表達全國各族人民對抗擊新冠肺炎疫情鬥爭犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼。

中南海懷仁堂前氣氛莊嚴肅穆，門楣上懸掛著黑底白字橫幅「深切悼念新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞」。習近平等佩戴白花，來到這裡，神情凝重面向國旗肅立。

10時整，防空警報鳴響，習近平等向新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞默哀。

3分鐘，180秒，哀思充滿心間。

英雄的祖國，英雄的人民，書寫了人類歷史上可歌可泣的抗疫篇章。

3分鐘，180秒，警報響徹神州。

這場新冠肺炎疫情防控鬥爭是中華民族偉大復興歷史征程中又一次前所未有的考驗。

這一刻，湖北、武漢和全國各地，人們靜立垂首、萬分悲痛。汽車、火車、艦船鳴笛聲聲、久久回蕩。

英雄走好！大江南北，長城內外，國家以最高的祭奠向英雄哀悼，人民以最深的懷念為英雄送行。

逝者安息！今天，江水嗚咽，山川悲鳴，祖國母親肝腸寸斷，億萬同胞淚飛如雨。

互聯網上、朋友圈中，人們自發參與哀悼活動，追思之情綿綿不絕。

舉國哀悼，是對逝者的尊重與緬懷，也是對生命的關愛與珍視。

一位武漢市民說，我們不會忘記那些逝去的生命，從悲痛中重振，就是對他們最好的告慰。

一位援鄂醫療隊的「90後」黨員說，在磨難中成長、從磨難中奮起，這就是我們從這場戰「疫」中汲取的力量。

慎終追遠，這莊嚴肅穆的儀式，寄託著血濃於水的同胞之情，也昭示著慨然前行的奮發之志。

逝者安息、生者奮進！

中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會副委員長，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協副主席，以及中央軍委委員就近在工作地點參加哀悼活動。

全國各地各族幹部群眾，香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、海外僑胞以不同形式參加悼念活動。