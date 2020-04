(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會最近推出新書《加拿大華人文學論文集——紀念加拿大華裔作家協會創會30周年》( Essays on Chinese Canadian Writers—— Celebrating the 30th Anniversary of the Chinese Canadian Writers’ Association)。此書由

陳浩泉、梁麗芳主編,加拿大華裔作家協會出版,現已在加拿大和香港發行。

本書是「加華作協」繼《楓華正茂》(陳浩泉主編)後的第二部加華文學評論集,編排上仍依循前者的模式,分為「綜論」和「作家與作品」两部分,內容豐富範圍亦廣,所論及的作家和作品眾多,各家之言皆有獨到精闢的見解,姿采紛呈,極具参考價值。

書中撰文的近30位學者、作家來自加拿大、美國、中國大陸、香港、澳門、台灣、韓國和泰國,包括:金惠俊、吳義勤、蔣述卓、朴宰雨、關仁山、彭學明、彭燕彬、梁麗芳、趙慶慶、池雷鳴、喬葉、韓牧、呂紅、陳浩泉、陳偉中、嚴家炎、黄維樑、馬森、陸士清、范軍、劉俊、許秀雲、趙志忠、蕭成、石一寧、金英明、喻大翔、李睿、暴淮(達哇),並由馬森敎授與梁麗芳敎授撰寫序文,陳浩泉撰寫編後記。書後還有加華作協介紹的四篇附錄。全書28萬字,近400頁。本書是讀者瞭解加華文學,學者專家研究加華文學不應缺少的参考文本。

對本書有興趣者可致電查詢:604-818-0831,604-688-3785(三聯書店);或(852)2150 2100(香港聯合書刊)。更多資訊請参閱「加華作協」網站:www.ccwriters.ca 。