西風瘦，雨遇黃昏年，命至此，悲劇天涯，風寸易，人別離，天涯送，一周情眼，風格變，人情散，唯一懂，韶華落，年華負，一別驚念，愛恨莫問，誰人裁剪，看少年，別詞請魂，來世風雨，今生別。

人傷感，秋風落，不及悲及，陌路相思，千古風波，一段倉促，愛莫問，一周相思，一段起伏，莫問佳期，人來定相思，一杯惆悵，一杯情眼，風無話，路一人，等花落無緣，一陣風雨，一段年華，倉促夢，秋風掃，愛恨冷，月華落，西風繫。

一別人海情眼，負一世，冷漠一生，夢一場，人情兩散，讀懂一心，否心佛，來世若，般若心，才子情，渡一世，情眼看海，註定一夢，奢望一生，夢無緣，人無緣，心無期，等來一世，奢望佳期淚，緣三世，真假一夢。

少年愛，愛情淚，心系風華誤，一別情眼折煞風，繁華落後遇相思，一杯禪，一念天，愛恨濃，三更雨，分花冷，一杯心，禪悅情，愛誰裁剪，十裡桃花，誤不及人，情眼折煞，一杯心思，三更落雨，桃花櫻花無緣。

西風雨，櫻桃山，奈何雨，人不及天，愛不及仙，風華落，年年不是念，念念不是年，回首天涯風，往事斷卻，一杯禪，一滴淚，人無緣，修心人，天涯客，幾人見風雨，奈何天，人情負，回首明月寄語，一杯江湖，半杯禪悅。

三年十月，一心秋，秋月無情，落葉相思，相思成恨，一夢天涯，風不及人，愛恨落款，一杯惆悵，一滴相思，夢一份，想一份，情眼不及人，來世念秋風，等一杯禪，念一杯月，人海寄語，風月不及，相繼一世，周旋一生。

禪心修命，一世富貴，情眼看海，人情無常，命若選，人若相思，幾人看盡，無緣寄語人海，花別淚，人別情，無緣寄語東風，從此一人看心，情眼訴歌，歌不盡年華，冷風吹散，讀懂一人，人去心別離，情眼負。

一世風雨，一念情海，人別江山夢，情眼舍江湖，東風戎馬掃，一別人心錯，情眼負江湖，懂人負一別，愛人及心淚，訴歌驚魂燈，風來不醒人，一夢一鷓鴣，三世情眼錯，風不及人，人不及心，情不及眼。

東風寫雨渡黃昏，幾人看天涯，風提筆，人蹉跎，愛幾人，心幾人，蹉跎且把當年誤，終生相思，思無暇，等一人，惆悵一生，夢不及人，心不及情，愛恨懂得，人心懂得，錯卻一世，夢誤會，人誤懂，情眼失卻，一生當年。

古語黃昏人，裁剪一杯禪，風月人海情，夢傷當年雨，南柯人，愛無極，人情負一杯，掃一杯淚，情滴人，愛錯心，夢傷感，回首風華，一杯月，少一滴，躲一滴，滴滴無緣，緣生死，人無情，記憶傷感，回首月半彎，人情負，一杯月，情海無涯，生死註定。

生若門，心入人，人及相思燈，畫魂惹車水，秀玉天，奈何風，情眼辜負燈，一杯心，三杯禪，風雨及，來世佛，東風吹，一杯雨，念風塵，愛恨落，東風吹，不及人情負，掃一杯月，棄一杯禪。

心思念，念一世，塵封三年夢，來世緣，今生散，讀懂一世佛，緣三世，人無緣，怎可憐，奈何雨，悲涼心，風不及人，相思無極，奈何那人，折我一世情話，悲也是冷，秋也是緣，此生誰人問，等來一世錯。

懂人一心，念人一夢，風不及月，人不及天，愛不及更，嚮往人，念一人，等一心，念一情，等蹉跎，愛恨風華，車水傷感，愛恨無緣，誰人裁剪一生，懂人一生，夢人一心，江湖不及人情淚，來世賦予江湖情。

奈何緣，人無常，冷相思，刻骨一世，惆悵一生，夢一人，等一心，風不及人，情不及心，等不及來，錯不及眼，一人念，江湖緣，生死斷，情眼看，誤一生，佛緣生死，人海一夢，秋一世，人一世，來世佛，今生錯，錯把今生誤一念。

誰不遇人，人不遇淚，來世佛，今生錯，且把黃昏看風情，誤一生，曉風殘月，一杯老酒，寫我年華十裡，十裡桃花醒來一世禪佛，夢一場，人一場，燈花一冷，情眼看海，花折月，人折情，相思渡，一杯淚，十裡禪。

花橋流水，一屋相思，折煞命運，幾杯禪，幾滴月，夢無言，人無情，好一個杯酒無緣人，好一個傷感秋無雙，來世化蝶，今生緣盡，傷一杯，淚一杯，佛緣生死，人海註定，一杯淚，生死緣，生若念，許一沉，風雨定，人海別。

十裡畫，桃花塢，人海誤，風不及人，心不及天，奈何人，雨落定，風格別致，人海桃花醒，一定人情蘇醒來人，來世錯，錯心神，三世錯覺人，人海一杯淚，風不及月，月不及心，心不及情，來世安若詞，今生流星負。

柳葉桃花落定，風月不及，人海渡，一世念，此情誤，回首燈，念不及人，對面畫筆淺，相思墨濃人，恨無常，人無心，念不及，人傷感，一筆憔悴，一滴緣深，懂是非，錯人情，慢不及，等不來，錯把一人誤韶華。

情人看，桃花蘇，夢醒來，一世佛，今生錯，錯把緣生死，渡來一世秋，緣佛定，人佛定，一杯禪，一杯淚，緣無期，今生緣，杯酒傷年華，一杯無心淚，來世佛無情，渡一心，秋一緣，佛緣渡情，情緣渡心。

花開無淚，人念無情，情眼誤韶華，別一世，情眼錯，浮生系，戲詞一杯禪，情海誤年華，一杯雨，一杯修，一杯禪，心無緣，人勿念，等一禪，念一心，淚撒西風口，江湖渡餘生，悲風錯把前世誤，來世折煞一念。

一念風雨沉紅，二年悲遇交加，生死連環無奈，等來一世惆悵，古風引來少年，愛恨幾人看透，此生雨落初定，夢斷江湖一燈，情眼曉月殘花，夢中散卻一世，花開月，人無常，命中註定，是非無緣去。

作者：傑青