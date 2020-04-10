新型冠狀病毒「COVID-19」狀況日漸嚴峻，除了外在的防護：配戴口罩，以減少外來飛沫與病毒接觸，勤洗手並避免接觸口、鼻及眼睛，減少病毒由身體脆弱黏膜組織入侵外，於內在的主動防護：積極強化免疫，更是對抗疾病的關鍵。靈芝自古被稱為仙草，《神農本草經》說靈芝：「養命以應天，無毒，多服久服不傷人，輕身益氣，不老延年。 」而近年在西醫學術研究中，也肯定了靈芝的效用。

靈芝的有效成分

靈芝化學成分複雜，經實驗與分析已知有：靈芝多醣，靈芝酸，核苷，氨基酸，甾醇，生物鹼等多種成分。其中靈芝多醣為大眾所熟知，而數十種靈芝多醣中，β- 葡聚醣已有多項研究證實，能刺激並活化人體免疫細胞，藉此提高人體免疫反應，並運用人體自身的免疫系統對抗疾病；除此之外，研究還顯示，β- 葡聚醣有利於降低膽固醇，預防多樣慢性疾病，降低血糖、調整血壓進而增強人體心血管功能。

靈芝酸 A，即為三菇類化合物，是靈芝特有成分，不存在於其它任何植物，是靈芝非常重要的一種活性成分；其可抑制組織胺釋放，緩解各種常見的過敏反應；能提升血液內氧O2的利用率，進而改善肝臟功能；更有抑制癌細胞擴散、對抗腫瘤與抗發炎的特性。

靈芝孢子，是靈芝主要有效成分的來源，也就是靈芝的種子，其成熟時，靈芝菌蓋底部彈射出離開靈芝菌體本身。因此，一般市面常見的傘狀靈芝，其孢子數量及其有效成分相對有限。

成分最高，選擇最好

太子牌北海道鹿角靈芝中的β- 葡聚醣與靈芝酸 A的活性有效成分，遠高過一般靈芝

靈芝品種繁多，培植方法跟生長環境都會直接影響功效。太子牌北海道鹿角靈芝，採用北海道積雪時期的富含營養的原木，經消毒殺菌後培植，天然無汙染；在嚴格衛生管理的潔淨室中進行種植，緊密控管栽培環境的水、光照、溫度、溼度等，以達到最適合靈芝生長的環境條件，因此，靈芝孢子於培植過程中不會打開彈射，相反的，其繼續在靈芝菌體生長而生成鹿角狀，故而稱之為：鹿角靈芝。其有效成分與營養價值完整的被保存。

由日本第三方分析中心指出，太子牌北海道鹿角靈芝中的β- 葡聚醣與靈芝酸 A的活性有效成分，遠高過一般靈芝。

太子牌全力支持社區運作

美國太子行為食品供應商，在此居家防疫公告管制期間，仍維持有限度的必要運作，提供服務給客戶及社區。

太子牌鹿角靈芝產品，可於各大參茸藥店購買，讀者如不想出門，亦可掃描下方二維碼在太子行官網shop.popus.com購買。有任何疑問，可隨時透過電子郵件或電話與太子行聯繫。 popsf@popus.com，(800) 732-2328