儘管這個的春天的到來有些特別，但是我們還是它相遇了。

沒有哪一個冬天，我們是這樣的渴望春天，沒有哪一個季節，我們是這樣的希望早點過完，沒有哪一時刻，我們是這樣的期待健康平安。

這一年初始，好像全世界都在提醒你學會珍惜，當我們原本平常的日子被打破，當一場災難空降，我們原以為來日方長，卻深刻體會到了世事無常。

人，只有在大災大難面前，才能體會到平淡的生活是多麼的美好，曾經我們總是會說生活過於平淡，我們總是抱怨命運虧待自己，現在想想，那些所謂的一成不變，平淡安暖的日子是多麼值得珍惜。

人，只有孤獨無助的時候才能體會什麼是愛，才能想起久違的親情，才能感受到愛的力量，彼此一句安慰的話，相互鼓勵的眼神，隔山隔水相互惦記，都如一股暖流，直抵心靈。

你看，當天空有了陰霾，總有人提醒你要打傘，當天氣寒冷時，總有人提醒你加衣，當災難到來時，總有人牽著你的手和你說別怕我呢，總有人讓我們愛著，感動著，堅強著，讓你懂得世上唯愛珍貴，唯真情不可辜負，讓你學會用真心去擁抱身邊的友情，愛情和親情！

人生無常，疾病災難，總是來的那麼出其不易，讓你來不及細想，來不及準備，也許對於我們大多數人來說，照顧好自己，就是對愛你的人最大的安慰。

人生有笑有淚，命運有起有落，都是尋常，不必抱怨，也不必驚慌，始終堅信，無論經歷什麼，清晨的陽光都會升起，你在，我在，歲月就會花開。

人總會在經歷中學會感恩，感謝天地萬物，給我一方晴空，感謝在靜好的時光中，那些為我們負重前行的人，感謝在陰霾的日子裡，為我們撐傘的人。

生命中，總會有人成為一種指引，心中藏有大愛，不計回報，一心為別人著想，站在人生最高境界，如一盞明燈，照亮你的前行的路，讓你想成為像他們那樣的人，活成一道光，給別人一份溫暖和幫助，讓自己的生命豐盈。

總是相信苦難是一種盔甲，能讓傷口結繭，讓你釋懷和堅強，讓你保留一份淡若清風的心境，如此，面對以後的路，會走的踏實安穩，無所畏懼。

生命，總是一半明媚，一半憂傷，在平淡的日子裡，記得多儲存陽光，好讓自己在不如意的日子裡，多一份力量，走向春暖花開。

相信春天來了，一切不如意都會過去，生活總有不期而遇的溫暖，和生生不息的希望，當春草蘇醒萌芽，當春花開滿山岡，我們，終將會收穫一份平安喜樂。

人生就是一場懂得，總有一天你會明白，所有的榮華富貴，都是過眼雲煙，只有平安健康才是最珍貴的。

生命很重，活得從容一點，生命很輕，活得堅強一些！春暖了，花開了，這個春天，願春光燦爛，枝頭春滿，山河無恙，人間皆安。

作者：春暖花開