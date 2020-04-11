（JY譯）芬蘭的研究人員發佈了一個令人震驚的模擬模型，該模型顯示了超市中單次咳嗽產生的飛沫如何在空中「懸掛」數分鐘並穿越兩個走道，可能使病毒感染附近的購物者。(連結：https://www.youtube.com/watch?v=WZSKoNGTR6Q#action=share)

阿爾托大學（Aalto University）、芬蘭氣象局（Finnish Meteorological Institute）、芬蘭國家技術研究中心（VTT Technical Research Centre of Finland）及赫爾辛基大學（University of Helsinki）研究了咳嗽、打噴嚏甚至說話時從呼吸道噴出的氣溶膠顆粒如何在空氣中流動。這四個研究組織各自以同樣的條件去獨立研究之間的走道中咳嗽的模型。

根據初步結果，攜帶冠狀病毒的微小顆粒在空氣中的停留時間比原先想像的要長，這說明人們應該避免待在擁擠室內空間的重要性。阿爾託大學助理教授Ville Vuorinen說：「被新冠狀病毒感染的人可能會咳嗽後走開，但是會留下攜帶病毒的極小的氣溶膠顆粒。這些顆粒最終可能進入附近的人的呼吸道。」

這所大學的30名研究人員來自不同的專門研究小組，如流體動力學、氣溶膠物理學、社交網絡、通風、病毒學和生物醫學工程。他們使用了一台超級計算機對小於20微米（0.0003英寸）的氣溶膠顆粒在空氣傳播進行的模型。小組說︰「對於乾咳，這是當前新冠狀病毒的典型症狀，其粒徑通常小於15微米。這種極小的微粒不會沉在地板上，而是在氣流中移動或保持漂浮在同一位置。甲型流感的研究證實，甲型流感病毒存在於最小的顆粒中，其尺寸小於5微米。」

芬蘭衛生與福利研究所（Finnish Institute for Health and Welfare）首席專家Jussi Sane強調了初步結果的重要性。「研究所建議，如果你身體不適，請待在家裡，並與所有人『保持社交距離』。」該所的指示包括在咳嗽時用袖子或紙巾掩住口鼻，以及注意保持手部衛生。

Sane指︰「這些機構的模型，尚不可能直接發布新建議。 但是，這些結果是整體結果的重要組成部分，應將它們與現實中流行病研究的數據進行比較。」