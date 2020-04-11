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（JY譯）金縣廢水處理中心（King County Wastewater Treatment center）說，他們注意到在疫情期間，排污下水道內的消毒濕巾的數量有增。金縣廢水處理中心業務經理羅伯特·瓦德爾（Robert Waddle）說，包裝上標明的「可沖式」（Flushable）濕巾不是真的可以沖入馬桶。

他說：「所謂可沖式，是因為你可以將其沖入水中，但不會像廁紙那樣溶解在水中。」這些濕巾，無論是嬰兒濕巾還是流行的消毒濕巾，都會對下水道造成問題。它們大量堵塞了下水道，這意味著維護人員需要打開下水道進行維修。

金縣分享了一個充滿雜物和濕巾的垃圾箱圖像，這只是他們一天從系統中拉出的一小部分垃圾（Attached）。

金縣廢水處理中心呼籲居民，除了廁紙以外的物品，應扔進垃圾桶而不是丟棄入馬桶內，這樣不只是為了下水道系統，還可保護環境和保障居民。因為濕巾和其他不能用溶解垃圾會積聚在下水道系統中，大量堵塞後，造成溢出物，從而可能損壞財產、污染居住環境或使人患病。

去年，金縣的廢水處理部門花了12萬美元，來處理濕巾、衛生棉條和其他垃圾。每週這些垃圾數量足夠可以填滿兩個半卡車。另外，系統運營和維護成本也在增加。