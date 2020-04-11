（JY譯）微軟聯合創始人比爾·蓋茨說，他的基金會將投資數十億美元資助生物技術公司，開設工廠，致力開發COVID-19疫苗，用來對抗疫情。蓋茨上週四參加《特雷弗·諾亞每日秀》（The Daily Show With Trevor Noah）時宣佈了這一決定。他承認，將損失數十億美元在沒有成功的疫苗上。但是，他說這是值得的，考慮到世界現在面臨的局勢，人類沒有時間浪費。

在蓋茨基金會支持下，Inovio 製藥將是第2家生物技術公司，進行新冠狀病毒疫苗試驗。在美國食品和藥物管理局（FDA）接受了Inovio製藥的申請及批准後，4月6日進入了第1期臨床人體試驗。Inovio 製藥是蓋茨基金會資助的7家生產商之一。

「我們的基金會嘗試以一種非常有建設性的方式提供幫助。這就是為什麼我與製藥公司負責人進行了交談。我們也與很多機構進行了商討，包括疾病管制與預防中心（CDC）和美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH），如何共同合作開發疫苗和藥物。」蓋茨說。

比爾·蓋茨直言不諱地指出，美國需要做更多的事情才能對抗流行病。他的基金會已經捐贈了1億美元用於抗擊這場疫情。但他說，只有疫苗才能使生活恢復正常。蓋茨解釋說：「我們早期投入的資金能加快疫苗開發。即便我們最後最多選擇其中兩種，但還是會對七家疫苗工廠都提供資助，這樣我們就不會浪費時間確定到底哪種疫苗有效，然後再建工廠。」為了在18個月內向大眾提供最有效的疫苗，基金會需要擴大測試，而不是之後的生產。

3月在Kaiser Permanente進行的首次人體試驗，第一位接受生物技術公司Moderna生產的第一批實驗疫苗，是來自西雅圖的珍妮弗·哈勒（Jennifer Haller）。