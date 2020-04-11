（JY譯）賴安·帕吉特（Ryan Padgett）是金縣首批因感染新冠狀病毒而且屬重症的前線醫護人員之一。帕吉特是一名EvergreenHealth急診室醫生，現已出院，目前正在康復。

帕吉特首先在EvergreenHealth醫院接受治療，然後被轉移到瑞典醫院（Swedish Hospital）。瑞典醫院使用了一種叫做Actemra的試驗性藥物來治療帕吉特。

瑞典癌症研究所First Hill淋巴瘤項目的負責人克里希·帕特爾（Krish Patel）說：「可以說我們已經用這種藥治療了 多名重症患者，而且見到好轉。」該藥物在身體對病毒有強烈免疫反應的COVID患者身上有顯著效果。

帕特爾說：「我們確實知道免疫系統過度活躍會在一定時間內使患者重病。」瑞典醫院說，他們在過去兩週內用Actemra治療了40名COVID-19患者，因在中國一項小型的研究中顯示，有21例高炎症COVID患者已成功用藥物治療。對於帕吉特來說，藥物開始降低他的炎症水平及增加他的血氧水平。 一周後，他已經能夠擺脫呼吸機。

Actemra首先被FDA批准用於治療類風濕性關節炎、巨細胞性動脈炎（ giant cell arteritis）和先天性風疹綜合症（Congenital rubella syndrome）與嵌合抗原受體T細胞（Chimeric antigen receptor T cell）療法相關的癌症。

帕特爾說：「我認為現在說這種藥物可能起什麼作用還為時過早。但是到目前為止，我們已經在瑞典醫院積累了相當的經驗。」目前正在進行試驗，以查看該藥是否對某些COVID 19患者有效。