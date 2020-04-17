(凌廣志、吳茂輝、趙葉蘋報導) 2018年4月13日，習近平總書記在出席慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會時宣佈，支持海南全島建設自由貿易試驗區，支援海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

30年前，海南成為我國最大的經濟特區；30年後，海南再次被賦予深化改革開放的新使命。

「如果海南島更好發展起來，中國特色社會主義就更有說服力。」兩年來，這項重大國家戰略正在瓊州大地上激發時代偉力，在中國改革開放和社會主義現代化建設事業全域中書寫新的篇章。

遊客在分界洲島海域體驗潛水（2019年7月20日攝）。新華社記者 楊冠宇 攝

擴大對外開放的重大舉措

海南全島建設自貿區、建設中國特色自由貿易港，是中國擴大對外開放的重大戰略舉措。

兩年來，中央、國家部委和海南省建立健全「中央統籌、部門支持、省抓落實」工作推進機制，層層壓實責任、逐項跟蹤推進，確保各項重點任務落到實處。

德國人彼得·蘇德貝克是一名海洋科技領域的專家，女兒曾在廣州上學。去年11月，他到海口參加一場研討會時發現，入境海南不需要進行公務簽證，只要把護照掃描給負責接待的旅行社即可，「沒想到這麼方便。」

2018年5月1日起，公安部授權在海南省實施59國人員入境旅遊免簽政策，擴大免簽國範圍，延長免簽停留時間，放寬免簽人數限制。2019年，共有47.9萬人受益於這一政策入境。

兩年來，60多個中央有關部門通過出臺政策、調研指導、派駐幹部等多種方式，給予海南鼎力支援。

中央深改委審議通過調整離島旅客免稅購物政策等重要文件，免稅購物限額提高至3萬元，對島內居民無差別對待，相關政策覆蓋乘船離島旅客。截至去年12月，政策調整一年內的銷售件數和銷售額分別達1746萬件、128.86億元，同比增長均超過30%。

教育部和海南省政府聯合出臺方案，推動海南建設國際教育創新島，全面深化教育改革、擴大教育開放。截至目前，海南已引進考文垂大學、密西根州立大學等一批外方高校合作辦學。「很多政策都具有突破性。」海南省教育廳自貿辦主任鄒文濤說。

幹事創業需要聚四方之才。經中組部協調，從國家部委和發達省市分兩批選派175名優秀幹部、兩批博士服務團到海南掛職，30名優秀幹部擔任廳級領導職務。與此同時，海南也選派數百名幹部到外地跟班學習。

洽談簽約、籌備展覽、組織宣傳……近日，從國家衛健委到博鼇樂城國際醫療旅遊先行區管理局掛職副局長的劉哲峰忙得不可開交，滿腔熱情為海南自貿區（港）建設做貢獻。「沒有午休，沒有週末，吃飯都是匆匆忙忙。」

「海南自貿試驗區總體方案確定的試點任務實施率已達97%，為加快推進海南自由貿易港建設奠定了良好基礎。」商務部自貿區港司副司長袁園說。

這是正在建設中的崖州灣科技城（4月9日攝，無人機照片）。新華社記者 楊冠宇 攝

把準產業方向 強健經濟筋骨

兩年來，海南以壯士斷腕的決心擺脫對房地產的依賴，下大氣力調優結構，依託海南獨特的生態優勢，重點發展旅遊業、現代服務業、高新技術產業，取得良好成效。

河道蜿蜒，樹木蒼翠，清風拂來滿目新。萬泉河畔，一個生態環境優良、科技水準先進的國際醫療旅遊先行區，在博鼇樂城初具規模。

截至目前，51個特許藥械品種全國首次使用，51個院士專家團隊簽約入駐，接待醫療旅遊7.5萬人次……先行區給全國患者帶來福音，也推動海南醫療健康產業快速成長。

兩年來，包括醫療健康產業在內，海南12個重點產業總產值年均增長6%，剔除其中的房地產業後，其餘11個重點產業增速為8.3%。2019年，12個重點產業總產值占全省經濟總量的62.9%。

海南發展，不能光「靠臉吃飯」

3月10日，中科院「探索一號」船搭載「深海勇士」號載人潛水器從崖州灣科技城南山港挺進深海，中國科學院深海科學與工程研究所率隊再次開展科考任務。

依託深海科技城、南繁育種基地和遙感資訊產業園等平台，深海科技裝備、種質資源、空天遙感等類型企業正加速向三亞彙聚。「釋放海的潛力，激發陸的活力，做足空的文章。」三亞市副市長花興說。

圍繞旅遊業、現代服務業、高新技術產業三大領域，28家世界500強企業已進駐海南，其中包括新加坡淡馬錫豐樹集團、中遠海運（香港）有限公司、美國索斯福投資公司等。海南實際利用外資連續兩年實現翻番，由2017年的3.45億美元增長到2019年的15億美元。

夯基壘石 滿帆待發

與其他自貿試驗區不同，海南發展自貿試驗區的主要目的，是為建設自由貿易港做準備。

海南自由貿易港的政策和制度體系設計，必須突出以貿易自由和投資自由為重點，努力在政策和制度體系上實現重大突破。

為此，海南借鑒世界自由港通行做法和先進經驗，對接國際經貿新規則，完善國際貿易「單一視窗」，建立國際投資「單一視窗」，努力在內外貿、投融資、財政稅務、金融創新、出入境等方面探索更加靈活的政策體系、監管模式和管理體制。

從南到北，從東到西，佈局在島上的多個重點產業園區，連日來好事頻傳。

在洋浦經濟開發區，中石化海南煉化生產的1000噸低硫燃料油，經中石化舟山子公司代理完成對兩艘外籍船舶燃油加注，標誌著保稅燃料油直供國際航行船舶業務在海南落地。

在海南生態軟體園，隨著騰訊生態村一期工程竣工，百億級遊戲動漫產業集群「安家」在望，將助力海南生態軟體園開展遊戲屬地管理試點工作。

在博鼇樂城國際醫療旅遊先行區，全球25家跨國藥企近300種創新藥械產品集中展覽，強生、波士頓科學、蔡司等知名藥械廠商發佈新品。

海南省委深改辦（自貿辦）副主任陳小華說，海南確定11個重點園區作為自由貿易港政策的主要承接地和先行先試的「孵化器」，並通過管理體制改革、審批許可權下放等方式最大限度激發園區活力。

「園區極簡審批、專人對接等服務，極大方便企業進駐。」科大訊飛海南公司總經理張樹彬說。隔空握手、視頻簽約，疫情沒能阻擋科大訊飛近日進駐崖州灣科技城。

探索建設中國特色自由貿易港，海南上下同心、全省動員。自貿港海關監管方案研究、FT帳戶系統拓展優化、加快博鼇機場作為國際口岸正式開放等工作已全面鋪開。

在中國特色自由貿易港的航程上，「海南號」正風帆高揚！