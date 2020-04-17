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（JY譯）西雅圖一位著名醫學研究人員週日（12日）在推特上揭穿了一個理論︰在第一個已知病例之前，新冠狀病毒已於11月在加州傳播，並且由於早期接觸，該州的許多人現在已經形成了「群免疫」（herd immunity）。弗雷德·哈欽森癌症中心（Fred Hutchinson Cancer Center）的科學家特雷弗·貝德福德（Trevor Bedford）在爆發開始時就發出了警告，說該病毒已經在西雅圖地區悄然傳播了數週。他說，他在西雅圖流感研究（Seattle Flu Study）中的研究表明，加州沒有早暴發跡象。

該理論於上週出現，解釋為什麼加州的COVID-19疫情不如紐約嚴重，儘管其人口是紐約的一倍，並且首個確診病毒出現比紐約早。該理論講述，COVID-19可能已於11月開始在加利福尼亞傳播，被掩蓋為早期流感季節。如果是這樣，許多加州居民已經感染了這種病毒，因此現在可以抵抗當前的疫情，從而限制了病例數字。

貝德福德說，他在西雅圖流感研究中的證據表明該理論是錯誤的。貝德福德在18條推文中詳述了他的證據：「根據經驗，情況並非如此。COVID-19是於2020年1月/2月首次輸入美國。」該研究從西雅圖地區的志願者那裡收集了病毒樣本，最初目的是追踪秋季和冬季流感和其他呼吸系統疾病蔓延的的一部分。流感研究小組重新對1月1日至3月10日之間，報告了急性呼吸道問題和類似流感症狀的患者的樣本進行了測試。

貝德福德在推特上說：「我們測試了2020年1月收集到3600個樣本，對COVID-19病毒測試狀況，發現零陽性。在2020年2月收集的3308個樣本中，於2月21日發現了第一個陽性反應，2月份總共有10個樣品測試呈陽性。」

他補充說，甚至可以追溯到十月，他們的研究還發現了該地區流行的各種呼吸道疾病，包括流感、鼻病毒（rhinovirus）和其他季節性冠狀病毒，這些疾病可以很容易地與COVID-19區分開。貝德福德在推特上的其中一篇︰「在我們的檢測中，這兩者之間沒有混淆的可能性。我們在這些數據中已經看到，10月至1月的西雅圖流感季節並非COVID-19的結果。加上華州與加州之間的往來聯繫，COVID-19不可能在加州中廣泛流傳，但是我們發現華州中的情況為零。」

此外，追踪病毒的遺傳根源還可以清楚地看出該病毒直到一月份才進入美國。「該病毒有多種途徑到達美國。在一月下旬，有來自中國的直接傳入，二月期間有歐洲的多種傳入。」貝德福德在推特上表明加州的爆發與美國其他地方的疫情同步。貝德福德得出的結論是，他的計算結果表明，美國本土的COVID-19感染，是遠遠不能達到「群免疫」所需的水平。他繼續主張最好的方法是增加檢測範圍，以便人們可以隔離那些被感染者和與其直接接觸者。

截至週三早上9時，全美確診病例為616,458例，26,213死亡。加州則有25,777例確診病例，包括有789人死亡，而紐約有203,123例和10,834例死亡。