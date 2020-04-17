（JY譯）華盛頓大學的研究人員說，在新冠狀病毒大流行期間，僅拜訪一位朋友可能會破壞「社交距離」的目的。華州已經將「社交距離」準則納入數週之久，許多人都在問探望某人會有什麼危害？隨著華州的曲線逐漸變平，加上在天氣晴朗的情況下，人們開始懷疑他們是否可以拜訪朋友。只是一個最好的朋友呢？

華盛頓大學人類學教授史蒂芬·古德勞（Steven Goodreau）和華盛頓大學社會學和統計學的名譽教授馬丁娜·莫里斯（Martina Morris）領導的團隊於4月3日開啟了一個網站，試圖回答這個問題。研究團隊首先以可視化方式對200個假設家庭的小區進行有效的「社交距離」措施。 研究人員隨後能夠調整家庭中的社交接觸，以顯示「社交距離」的影響。

根據研究小組的數據，每個家庭平均與其他15個家庭有接觸。研究人員說：「在沒有社交距離的情況下，社交接觸確保每個家庭與社區中的其他家庭都直接或間接地聯繫在一起，從而形成一個巨大的集群。」再假設大約10％的家庭有成員因「生活必須業務」已需要外出上班。研究人員說，家庭成員之間的社交接觸，很容易感染及傳播這種病毒。如果這些有被感染的家庭都與另一個家庭有社交聯繫，將近75％的家庭受影響。

莫里斯說：「這表明了為什麼社交接觸可以傳播的範圍超出我們的想像，而且超出了我們的直覺可以告訴我們的範圍。我們展示的是，您不需要超級擴展器即可創建用於傳輸的網絡連接；只拜訪一位朋友對於將一個家庭連接到一個大型集群同樣有效。」

據《Kiro7》，綠湖公園擠滿了慢跑者和步行者，甚至在周週二出現了成群結隊情況。《Kiro7》在另一個公園訪問了2位人士，一位訪客說：「我們認為在公園見面並交談近況，這是美好的一天。」她說：「我們認為小聚會很不錯，但要保持安全的社交距離。」

西雅圖和金縣公共衛生部在週二的電話簡報中說，這裡的曲線正在趨於平緩，但仍在上升。現在還不是鬆懈「社交距離」的時候。該縣公共衛生官員傑夫·杜欽（Jeff Duchin）表示：「所有人都應該清楚，我們目前還沒有準備好。」杜欽說︰「我們應該開始考慮如何重新配合。但是無論如何，這將需要逐步進行。」